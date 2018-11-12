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12.11.2018,  
18:25
Текст:  Илья Максимов

Прорыв или копия: в чем разница между С-300 и китайским HQ-9

Зенитный ракетный комплекс HQ-9 является основной китайской системой ПВО дальнего действия. Внешне он очень похож на российскую ЗРС С-300. Впрочем, после ухудшения советско-китайских отношений, начавшегося в 1956 году, Китай не получал от СССР помощи в разработке ракет "земля-воздух". На вопрос о том, является ли HQ-9 копией или собственной разработкой китайских инженеров, попытался ответить журнал The National Interest.
Китайская ЗРС HQ-9. Фото: Jian Kang / wikimedia.org Китайская ЗРС HQ-9. Фото: Jian Kang / wikimedia.org
Китайская ЗРС HQ-9. Фото: Jian Kang / wikimedia.org

 В период напряженности в отношениях с СССР самым дальнобойным китайским зенитным комплексом был С-75 "Десна" (SA-2 Guideline по классификации НАТО). Велась разработка средств ПВО средней и малой дальности, таких как HQ-61 и HQ-6. Несмотря на начавшуюся модернизацию, Китаю не хватало систем ПВО дальнего действия, в то время как С-300ПМУ и Patriot были приняты на вооружение еще в 1980-х.    

Первые прототипы HQ-9 появились примерно тогда же, однако разработка шла медленно. В 1990-х у Китая появилась возможность приобрести системы С-300ПМУ1, которой он тут же воспользоваться.

Фото: Lt. Chris Bishop Deputy Director, U.S. Navy / wikimedia.org
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Применение методов реверс-инжиниринга позволило использовать советские решения при создании HQ-9. В то же время в Китае уверяют, что их инженеры сами разработали зенитный ракетный комплекс и ничего не копировали. Вполне возможно, что до поры до времени разработка действительно велась исключительно своими силами. Однако тот факт, что новый ЗРК приняли на вооружение уже после покупки С-300, говорит о явной связи HQ-9 и С-300ПМУ, пишет автор статьи Чарли Гао. По его словам, на Западе больше склонны поддерживать российскую версию, согласно которой HQ-9 был разработан на основе С-300.

Приобретение зенитных систем С-300ПМУ2 в 2004 году обеспечило Китаю возможность дальнейшего развития HQ-9. В результате появился обновленный HQ-9B, дальность которого, по слухам, возросла до 250-300 километров. Не исключено, что покупка С-400 позволить продолжить совершенствование китайского ЗРК.

Возможность экспорта HQ-9 беспокоит потенциальных конкурентов, пишет The National Interest. Китайский комплекс, по предварительной оценке, будет стоить дешевле российских С-300. Вполне возможно, что одним из первых покупателей новой версии HQ-9 станет Пакистан. Этот шаг станет ответом на приобретение Индией систем С-400 "Триумф".

Россия продолжает экспортировать новейшие ЗРС в Китай, зная, что на их основе будут созданы новые версии HQ-9, которые могут стать конкурентами "Триумфам". Судя по отсутствию беспокойства, в РФ уверены, что китайский ЗРК не сможет конкурировать с С-400, считает Чарли Гао.

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