Прорыв или копия: в чем разница между С-300 и китайским HQ-9

В период напряженности в отношениях с СССР самым дальнобойным китайским зенитным комплексом был С-75 "Десна" (SA-2 Guideline по классификации НАТО). Велась разработка средств ПВО средней и малой дальности, таких как HQ-61 и HQ-6. Несмотря на начавшуюся модернизацию, Китаю не хватало систем ПВО дальнего действия, в то время как С-300ПМУ и Patriot были приняты на вооружение еще в 1980-х.

Первые прототипы HQ-9 появились примерно тогда же, однако разработка шла медленно. В 1990-х у Китая появилась возможность приобрести системы С-300ПМУ1, которой он тут же воспользоваться.

Применение методов реверс-инжиниринга позволило использовать советские решения при создании HQ-9. В то же время в Китае уверяют, что их инженеры сами разработали зенитный ракетный комплекс и ничего не копировали. Вполне возможно, что до поры до времени разработка действительно велась исключительно своими силами. Однако тот факт, что новый ЗРК приняли на вооружение уже после покупки С-300, говорит о явной связи HQ-9 и С-300ПМУ, пишет автор статьи Чарли Гао. По его словам, на Западе больше склонны поддерживать российскую версию, согласно которой HQ-9 был разработан на основе С-300.

Приобретение зенитных систем С-300ПМУ2 в 2004 году обеспечило Китаю возможность дальнейшего развития HQ-9. В результате появился обновленный HQ-9B, дальность которого, по слухам, возросла до 250-300 километров. Не исключено, что покупка С-400 позволить продолжить совершенствование китайского ЗРК.

Возможность экспорта HQ-9 беспокоит потенциальных конкурентов, пишет The National Interest. Китайский комплекс, по предварительной оценке, будет стоить дешевле российских С-300. Вполне возможно, что одним из первых покупателей новой версии HQ-9 станет Пакистан. Этот шаг станет ответом на приобретение Индией систем С-400 "Триумф".

Россия продолжает экспортировать новейшие ЗРС в Китай, зная, что на их основе будут созданы новые версии HQ-9, которые могут стать конкурентами "Триумфам". Судя по отсутствию беспокойства, в РФ уверены, что китайский ЗРК не сможет конкурировать с С-400, считает Чарли Гао.