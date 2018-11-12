Путин дал больше времени на перевод активов в Россию

Президент подписал закон о продлении до 2019 года периода безналогового перевода иностранных активов в РФ. Это даст возможность российским бизнесменам вернуть в казну налоги, которые не были уплачены с доходов иностранных компаний, которые они контролируют, и не быть за это наказанными.

Теперь переходный период, во время которого граждане освобождаются от уголовной ответственности за неуплату или неполную уплату налога из-за невключения в налоговую базу контролирующего лица прибыли контролируемой иностранной компании при условии полного возмещения ущерба бюджету, продлевается до 1 января 2019 года.

Это даст дополнительное время желающим перевести активы в российскую юрисдикцию.