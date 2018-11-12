Ракетный крейсер "Маршал Устинов" вышел в Атлантический океан

Ракетный крейсер "Маршал Устинов" в понедельник покинул Средиземное море и вышел в Атлантический океан. Он возглавляет отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота. Об этом "РГ" сообщил начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга.

В составе сводного отряда - танкер "Дубна" и спасательный буксир СБ-406. В Атлантическом океане экипаж крейсера продолжит учения по противолодочной и противовоздушной обороне, а также по борьбе за живучесть. В этих учениях принимают участие и корабельные вертолетчики. Они выполняют разные по сложности взлеты с борта "Маршала Устинова".

В дальний поход ракетный крейсер вышел 5 июля нынешнего года. В акватории Средиземного моря он находится с 11 августа и выполняет задачи в составе единой группировке сил Военно-морского флота России, которая действует здесь на постоянной основе. Корабль уже прошел 18 тысяч морских миль.

Ракетный крейсер "Маршал Устинов" введен в эксплуатацию в 1986 году. Несколько раз проходил ремонт и модернизацию. Находится в составе Северного флота. Экипаж - 476 человек. Несет артиллерию и зенитную артиллерию, ракетное, противолодочное, минно-торпедное вооружение. Авиационная группа - вертолет Ка-27.