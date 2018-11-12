Глава "Пересвет-инвеста" арестован по делу о мошенничестве

Тверской суд Москвы арестовал на два месяца совладельца и генерального директора группы компаний "Пересвет-инвест" Олега Пронина. Его подозревают в хищении крупной суммы из банка "Пересвет".

"Суд удовлетворил ходатайство следственных органов в отношении Пронина о заключении под стражу сроком до 11 января 2019 года", - цитирует ТАСС пресс-секретаря суда Анастасию Дзюрко.

Глава "Пересвет-инвеста" обвиняется в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ, - прим. "РГ"). В частности, Пронину инкриминируется хищение 330 миллионов рублей из банка "Пересвет". Данная сумма была получена в качестве кредита ООО "Атром" и позднее, по словам оперативников, была переведена в валюту, а затем перечислена на счет кипрского офшора, сообщает "Интерфакс". При этом отмечается, что срок погашения кредита истек два года назад, однако деньги возвращены не были.

На данный момент Пронин является единственным фигурантом расследования, однако следователи не исключают, что дело может перейти в разряд весьма громких.

Отметим, банк "Пересвет" осуществляет деятельность в банковском секторе РФ уже более 15 лет. В конце 2016 года у кредитного учреждения появились финансовые проблемы - тогда Центробанк назвал его политику высокорискованной и довольно сомнительной и ввел в нем временную администрацию. В прошлом году регулятор принял решение провести санацию "Пересвета", дыра в его капитале оценивалась в сумму свыше 103 млрд рублей.