Амурчанин сел на 4,5 года за попытку задушить следователя

Суд Благовещенска приговорил к 4,5 годам в исправительной колонии строго режима 34-летнего жителя областного центра. В июне этого года мужчина, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, будучи нетрезвым напал на следователя полиции, и пытался его задушить.

По информации следственного управления СК РФ по Амурской области, обвиняемый проигнорировал требование о явке в следственный отдел для ознакомления с материалами уголовного дела. Тогда к нему пришел следователь, чтобы лично вручить повестку.

"Находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина стал вести себя агрессивно, высказал угрозу убийством и применил к сотруднику полиции физическое насилие", - сообщает пресс-служба СК.

К счастью, серьезных травм правоохранителю дебошир не нанес.

Позже он раскаялся, признал вину и оказывал помощь в расследовании. Суд, при вынесении приговора этот факт учел. Также как и криминальный анамнез амурчанина.