Для юных приморцев провели урок английского в китайской школе

115 школьников и учителей из поселка Ярославского Хорольского муниципального района Приморского края посетили китайский приграничный город Суйфэньхэ для участия в мероприятиях культурно-спортивного обмена.

В первой половине дня российские и китайские ученики вместе занимались математикой и английским языком, а время после обеда подружившиеся ребята посвятили тренировкам на спортплощадке.

Такие посещения уже стали традицией - в рамках культурно-спортивного обмена ребята и учителя из Хорольского района приезжают в Суйфэньхэ ежегодно.