Организатором вечеринки с кальяном в приморской школе оказался сторож

Полиция Приморского края предварительно установила, что организатором вечеринки в школьной учительской, видео с которой появилось в интернете, был сторож учебного заведения.

Несовершеннолетние не участвовали в этой вечеринке. А проходила она еще в январе 2018 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирину Сырову.

Ранее в соцсетях были распространены видеокадры, на которых парни и девушки курят кальян и пьют пиво. По словам авторов ролика, вечеринка проходила в учительской Новоникольской школы, а один из юношей - сын директора школы.

Проверку проводит не только полиция, но и управление образования и молодежной политики Уссурийского городского округа.