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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Бурятии годовалая девочка утонула в баке с водой

Текст: Дина Непомнящая

В поселке Усть-Баргузин Республики Бурятия годовалая девочка утонула в металлическом баке с водой. Следственные органы СУ СК РФ по региону начали проверку по факту происшествия.

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Предварительно известно, что 21-летняя мать малышки занесла бак в дом из бани, чтобы он не лопнул от морозов. После гибели мужа она воспитывала ребенка одна, поэтому вынуждена была оставить девочку без присмотра, когда вышла наколоть дров. Вернувшись через пятнадцать минут, девушка обнаружила дочь в воде. Емкость была заполнена не больше чем на 12 сантиметров. Но для маленькой девочки и этого количества оказалась достаточно, чтобы захлебнуться. Приехавшая по вызову бригада скорой помощи спасти ее уже не смогла.

"В баке позже увидели любимую игрушку девочки. Она недавно начала ходить. Вероятно, играя возле бака, она уронила туда игрушку, попыталась ее достать и упала в воду вниз головой", - отмечают следователи.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия
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