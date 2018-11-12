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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровском крае пять автобусных рейсов задержаны из-за циклона

Текст: Юлия Гарднер

Пять междугородних автобусных задержал циклон в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Край третий день находится во власти непогоды: идет мокрый снег. Из-за перепада ночных и дневных температур на дорогах возникла гололедица. По этой причине было закрыто движение автобусов по трассе Хабаровска- Комсомольск.

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"В то же время на другой крупной дороге Лидога-Ванино пока отмечаются сложные для проезда участки. Из-за этого движение по ней междугородних автобусов все еще ограничено", - говорится в сообщении.

Краевые трассы расчищают 63 единицы спецтехники. Дорожники работают почти во всех районах. С начала циклона в Хабарвоске на автомагистрали высыпали более 400 тонн пескосоляной смеси.

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