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12.11.2018 17:20
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

В Пензе чиновники сыграли в хоккей с журналистами федеральных СМИ

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Товарищеский матч между командой правительства Пензенской области и любительской командой "Российская пресса" состоялся в Пензе на льду Дизель-Арены.
Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области
Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

На игру пришли посмотреть около шести тысяч зрителей, вход на арену был свободным. В этот вечер на лед в качестве полевого игрока вышел глава региона Иван Белозерцев. Он приветствовал болельщиков и участников неофициального турнира.

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- Стало доброй традицией, когда на пензенскую землю приезжают различные любительские команды. Я расцениваю это как дань уважения заслугам пензенских спортсменов  хоккею в первую очередь. Наша игра призвана поддержать увлечение хоккеем, спортом, привлечь к нему детей, молодежь, взрослых, людей пенсионного возраста. Нужно оторваться от компьютеров и заняться физкультурой, чтобы стать здоровыми, сильными, смелыми. Спорт - это жизнь! - сказал Иван Белозерцев.

Честь региона на льду также отстаивали федеральный инспектор Пензенской области Дмитрий Каденков, олимпийский чемпион по прыжкам в воду Игорь Лукашин, директор специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по хоккею Сергей Блохин и другие известные в регионе люди.

Команду российской прессы представляли корреспондент программы "Время" Антон Верницкий, корреспондент радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Осин, пресс-атташе ХК "Спартак" Владимир Самохин, журналисты телеканала "Матч ТВ".

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области
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Антон Верницкий, капитан команды "Российская пресса", поблагодарил пензенцев за теплый прием. Он рассказал, что год назад на форуме СМИ "А мы из Пензы", он получил приглашение приехать в составе хоккейной сборной. Команда журналистов уже успела побывать в разных регионах с почетной миссией. Журналисты приняли участие в круглом столе, посвященном развитию медиапространства. А обладатель Кубка мира по конькобежному спорту Евгений Лаленков провел тренировку во дворце спорта "Рубин" для спортсменов отделения "шорт-трек".Игроки детской хоккейной команды Пензы получили в подарок форму.

Ледовое сражение выдалось напряженным и зрелищным. Шайба неоднократно побывала в воротах соперников. Завершился матч со счетом 7:4 в пользу пензенской команды.

Товарищеские матчи между сборной правительства Пензенской области и командами гостей проводятся третий год подряд. В декабре 2016 года на "Дизель-Арене" против пензенской команды во главе с Иваном Белозерцевым играла команда правительства Брянской области, в ноябре 2017 года здесь сыграли звезды российского хоккея, а в марте 2018 года - сборная российских артистов и музыкантов. Все матчи стали победными для хозяев льда.

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