В Пензе чиновники сыграли в хоккей с журналистами федеральных СМИ

Товарищеский матч между командой правительства Пензенской области и любительской командой "Российская пресса" состоялся в Пензе на льду Дизель-Арены.

На игру пришли посмотреть около шести тысяч зрителей, вход на арену был свободным. В этот вечер на лед в качестве полевого игрока вышел глава региона Иван Белозерцев. Он приветствовал болельщиков и участников неофициального турнира.

- Стало доброй традицией, когда на пензенскую землю приезжают различные любительские команды. Я расцениваю это как дань уважения заслугам пензенских спортсменов хоккею в первую очередь. Наша игра призвана поддержать увлечение хоккеем, спортом, привлечь к нему детей, молодежь, взрослых, людей пенсионного возраста. Нужно оторваться от компьютеров и заняться физкультурой, чтобы стать здоровыми, сильными, смелыми. Спорт - это жизнь! - сказал Иван Белозерцев.

Честь региона на льду также отстаивали федеральный инспектор Пензенской области Дмитрий Каденков, олимпийский чемпион по прыжкам в воду Игорь Лукашин, директор специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по хоккею Сергей Блохин и другие известные в регионе люди.

Команду российской прессы представляли корреспондент программы "Время" Антон Верницкий, корреспондент радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Осин, пресс-атташе ХК "Спартак" Владимир Самохин, журналисты телеканала "Матч ТВ".

Антон Верницкий, капитан команды "Российская пресса", поблагодарил пензенцев за теплый прием. Он рассказал, что год назад на форуме СМИ "А мы из Пензы", он получил приглашение приехать в составе хоккейной сборной. Команда журналистов уже успела побывать в разных регионах с почетной миссией. Журналисты приняли участие в круглом столе, посвященном развитию медиапространства. А обладатель Кубка мира по конькобежному спорту Евгений Лаленков провел тренировку во дворце спорта "Рубин" для спортсменов отделения "шорт-трек".Игроки детской хоккейной команды Пензы получили в подарок форму.

Ледовое сражение выдалось напряженным и зрелищным. Шайба неоднократно побывала в воротах соперников. Завершился матч со счетом 7:4 в пользу пензенской команды.

Товарищеские матчи между сборной правительства Пензенской области и командами гостей проводятся третий год подряд. В декабре 2016 года на "Дизель-Арене" против пензенской команды во главе с Иваном Белозерцевым играла команда правительства Брянской области, в ноябре 2017 года здесь сыграли звезды российского хоккея, а в марте 2018 года - сборная российских артистов и музыкантов. Все матчи стали победными для хозяев льда.