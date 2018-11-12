В Пензенской области сократили контрольные проверки бизнеса

По оценке Агентства стратегических инициатив, Пензенская область находится в группе регионов-лидеров по уровню реализации реформы контрольно-надзорной деятельности. В регионе количество плановых проверок за год сократилось на 22 процента, а внеплановых - на семь процентов.

Такие данные озвучил зампред правительства Пензенской области Андрей Лузгин в ходе Межрегиональной конференции "Приоритеты регионов: контроль, госуслуги, цифровизация, развитие, МСП", которая состоялась в Нижнем Новгороде.

На ней обсуждались варианты совершенствования контрольно-надзорной деятельности, развитие сети МФЦ, вопросы реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка региональной предпринимательской инициативы", проведение процедуры оценки регулирующего воздействия.

- В Пензенской области в 2017 году была внедрена целевая модель совершенствования контрольно-надзорной деятельности. В настоящее время в регионе ведется работа по ее информатизации. Внедрение автоматизированной системы "типовое облачное решение" позволит предпринимателям узнавать о планируемых проверках, видеть результаты по итогам проверок, получать необходимую информацию о перечне обязательных требований и профилактических мероприятиях, - пояснил Андрей Лузгин.

Это позволит улучшить инвестиционный климат в регионе. Реализация целевых моделей направлена на обеспечение снижения административной нагрузки на бизнес, стимулирования выхода предпринимателей из теневого сектора. Правительством РФ поставлена задача - вдвое снизить количество плановых и внеплановых проверок бизнеса за 5 лет. В настоящее время показатель региона соответствует требованиям.

- Самая объективная оценка нашей деятельности может быть дана только предпринимательским сообществом. Представители органов власти должны понимать в качестве главной задачу по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса. Не упираться в букву или в запятую в документах, которые предоставляют, не отправлять без надобности на доработку, затягивая тем самым процесс, а способствовать оперативному оформлению необходимой документации, - обозначил свою позицию губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

По его словам, не предприниматель должен бегать за чиновником, а чиновник обязан делать все для того, чтобы частный бизнес создал новые рабочие места, успешно работал, пополняя региональную экономику.

Справка "РГ"

Доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте Пензенской области составляет 31 процент. В регионе действуют около 47 тысяч малых и средних предприятий. По плотности бизнеса на тысячу человек регион имеет более высокий показатель, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу. Оборот микропредприятий в этом году увеличился на 30 процентов, в абсолютном выражении это почти 72 миллиарда рублей. Оборот малых предприятий приблизился к 58 миллиардам, средние предприятия имеют оборот в 19 миллиардов рублей.