В Перми мужчина ворвался с гранатой в отделение полиции

Тревожный сигнал пришел из отдела полиции по Ленинскому району города Перми - с предметом, похожим на гранату, туда ворвался неизвестный и начал угрожать стражам порядка. Нежданный посетитель требовал встречи со следователем.

Как пояснили в Управлении Росгвардии по Пермскому краю, на место происшествия прибыли бойцы СОБР и наряд вневедомственной охраны. Правоохранителям удалось задержать 40-летнего ранее судимого жителя Перми. У него был изъят муляж взрывного устройства.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).