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12.11.2018 13:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Перми мужчина ворвался с гранатой в отделение полиции

Текст: Алексей Трапезников

Тревожный сигнал пришел из отдела полиции по Ленинскому району города Перми - с предметом, похожим на гранату, туда ворвался неизвестный и начал угрожать стражам порядка. Нежданный посетитель требовал встречи со следователем.

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Как пояснили в Управлении Росгвардии по Пермскому краю, на место происшествия прибыли бойцы СОБР и наряд вневедомственной охраны. Правоохранителям удалось задержать 40-летнего ранее судимого жителя Перми. У него был изъят муляж взрывного устройства.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь
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