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12.11.2018 11:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Начальника красноярской колонии заподозрили во взяточничестве

Текст: Дмитрий Мальков

Завершено расследование уголовного дела бывшего начальника колонии-поселения №26 в поселке Хайрюзовка Красноярского края и его подельника, вымогавшего взятку у заключенного.

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- По версии следствия в начале июня 2017 года начальник колонии-поселения предложил одному из осужденных, отбывающему наказание за мошенничество, за взятку в восемь миллионов рублей подготовить положительную характеристику дающую возможность условно-досрочного освобождения. Подозреваемый согласился, и 24 августа 2017 года супруга осужденного передала посреднику пять миллионов рублей, - рассказала старший помощник руководителя СК по краю Ольга Шаманская.

Сразу после получения первой части взятки посредника, 37-летнего жителя Новосибирска, задержали оперативники регионального управления ФСБ. После этого он уже находился под контролем правоохранителей. Встреча подельников состоялась дома у начальника колонии. Во время дележа денег их "повязали" сотрудники ФСБ.

Дело бывшего начальника колонии и его знакомого направлено в суд для рассмотрения по существу. Им инкриминируется ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ - покушение на мошенничество.

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