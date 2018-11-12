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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Чечне во время боя уничтожены двое боевиков

Текст: Михаил Сухарев (Чеченская Республика)

Полицейские в Чечне ликвидировали двух человек, которые, по предварительным данным, были причастны к незаконному вооруженному формированию.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по республике, полицейские были предупреждены о том, что молодые люди 1994 и 2001 годов рождения ушли из дома в пять утра 11 ноября и могут быть опасны.

В МВД создали группу для борьбы с радикализацией молодежи

- На розыск и задержание были ориентированы правоохранительные органы республики. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками МВД по ЧР и взаимодействующими силовыми структурами, указанные лица, предпринявшие попытку завладеть чужой автомашиной ВАЗ-2110, были блокированы на окраине села Мартан-Чу, - рассказали в пресс-службе силового ведомства.

Подозреваемым предложили сложить оружие и сдаться, но в ответ они открыли огонь по служебному автомобилю полиции. Один из нападавших был уничтожен ответным огнем на месте, а второй скончался по дороге в больницу. Как уточнили в ГУ МВД Чечни, сотрудники правоохранительных органов при боестолкновении не пострадали.

Оба мужчины жили в городе Урус-Мартан Чеченской Республики. Один из нападавших уже имел судимость по статьям за незаконное изготовление и хранение оружия. Тогда он получил два с половиной года условно.

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