На жителя Вологодчины завели дело за связь с 15-летней школьницей

Следственный комитет Вологодской области направил уголовное дело против 40-летнего жителя Междуреченского района за интимную связь с несовершеннолетней в суд для рассмотрения по существу. Но мужчина может избежать наказания. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

Обвиняемый познакомился с 15-летней школьницей в одном из сел Вологодчины. Стал с ней встречаться. А потом пригласил девочку к себе домой, где и произошла интимная близость. При этом, как считают следователи, мужчина знал о возрасте подруги.

В итоге девушка забеременела. Против 40-летнего мужчины, который до этого не имел проблем с законом, возбудили дело. Правда, обвиняемый во время расследования женился на несовершеннолетней подруге.

Как добавляют в СК Вологодской области, уголовное дело направлено в суд. Но теперь, согласно примечанию к статье 134 УК РФ, у мужчины есть основания для освобождения от наказания.