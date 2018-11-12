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12 ноября 2018 г. 20:55
Общество
Текст: Артем Локалов

В августе 1914-го

В Калининградской области увековечили имена воинов из братской могилы, погибших во время Первой мировой
"Родина" много писала, что о "той" войне после революции в нашей стране вспоминать было не принято. Воины были забыты, памятников им почти не сохранилось, а те, что успели поставить - уничтожили. Но в Калининградской области - единственном на сегодняшний день регионе России, на территории которого шли бои Первой мировой, - не только открывают памятники героям "той" войны, но и устанавливают их имена.
Открытие памятника воинам Российской армии в Фурмановке. Фото: Вероника Бялковская
Открытие памятника воинам Российской армии в Фурмановке. Фото: Вероника Бялковская
Почему в России так мало памятников воинам Первой мировой войны

В поселке Фурмановка Нестеровского района Калининградской области на братской могиле открыли мемориал воинам в день столетия окончания Первой мировой - 11 ноября.

Благоустройством захоронения и архивной работой занимались волонтеры из города Гусев. Добровольцы установили имена всех солдат и офицеров, похороненных в братской могиле в Каттенау - это прежнее название Фурмановки.

Волонтеры проводят акцию "Тысячи имен" - проект, который призван определить и увековечить имена воинов Русской императорской армии, погибших на Первой мировой.

Фото: Артем Локалов
Что стало с главным мемориалом Первой мировой в России

В 2014 году во время благоустройства захоронения в Фурмановке были обнаружены таблички с написанными по-русски именами офицеров Российской императорской армии. Волонтеры говорят, что это уникальная находка, потому что почти все захоронения Первой мировой - безымянные.

В прошлом году тут установили два креста - подпоручику Петру Волоховскому и капитану Михаилу Аранову. Благодаря работе в архивах, были определены и имена воинов 114-го пехотного Новоторжского полка и 28-й артиллерийской бриагды, которые погибли в Гумбинненском сражении и покоятся в этом захоронении.

Подпрапорщики Громов (Гром) Николай Петрович; Марков Иоанн Маркович.
Старший унтер-офицер Россин Юлиус.
Ефрейторы и рядовые Агеев Варфоломей; Антансон Ян; Байков Михей Тимофеевич; Барон Карл Яковлевич; Беррис Христофор Павлович; Буров Тихон; Вейберг Карл; Витенберг Александр Симеонович; Глебов Павел; Гринвальд Ян; Гринейзер Артур Иансович; Дементьев Иоанн Дементьевич; Ишутенок Феодор; Козел Григорий Васильевич; Козлов Николай Кириллович; Костюченок Петр; Лукашевич Симеон Евфимович; Манин Константин; Мельшер (Мельгнер) Андрей; Орна Яков; Презин Август; Ренников Иоанн Петрович; Романовский Альбин Адамович; Рубис Ян Карлович; Савиных Михаил Петрович; Сандлер Алексей Петрович; Уланов Кирилл Иоаннович; Федоренко Иоанн Дмитриевич; Фрейберг Кристон; Цыганков Яков Васильевич; Чагодаев Константин; Шляхот Игнатий Иоаннович.
Письма на Родину. Проект, посвященный 100-летию окончания Первой мировой

Деятельность волонтеров Калининградской области, которые сохраняют память о воинах Первой мировой, поддерживает общественность, музеи области, краеведы. Волонтеры занимаются не только восстановлением захоронений, установлением имен погибших, но и поиском их родственников. И рассчитывают на создание государственной программы благоустройства и восстановления памятников Первой мировой войны.

С 2013 года при поддержке одного из крупных холдингов, базирующегося в Гусеве, было благоустроено восемь воинских захоронений. Сейчас ведутся работы еще на двух.

Здесь же проводятся мероприятия в память о победе русских войск в Гумбинненском сражении в августе 1914 года (рядом с современным городом Гусев). Тут открыт мемориальный парк с монументом "Памяти забытой войны, изменившей ход истории" работы художника и скульптора Михаила Шемякина.

Монумент "Памяти забытой войны, изменившей ход истории". / wikimedia.org

В Гусеве развивают и туристические маршруты по памятным местам Первой мировой войны в Калининградской области.

Темы дня:
#памятники
#журнал Родина
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