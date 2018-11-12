В Мурманской области построят три новых котельных

В 2019-2020 годах в Мурманской области предполагается построить три новых котельных. Они появятся в двух военных гарнизонах Северного флота - ЗАТО Заозерск и микрорайоне Кортик ЗАТО Североморск - а также в селе Териберке. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе одного из теплоснабжающих предприятий Мурманской области в ходе конференции "СевТЭК-2018", которая сегодня проходит в Мурманске в рамках VII Мурманской международной деловой недели.

В североморском микрорайоне Кортик в 2019 году планируется построить модульно-блочную угольную котельную, которая призвана заменить существующий энергоисточник на дорогостоящем флотском мазуте. А в ЗАТО Заозерск разрабатывается проект по переводу котельной с флотского мазута на мазут марки М-100.

- Это позволит предприятию сократить свои ежегодные расходы на 300 миллионов рублей, а региональному бюджету - сэкономить более 677 миллионов рублей на субсидии теплоснабжающей компании, - сообщил Александр Филиппов, генеральный директор предприятия.

Как ранее сообщала "РГ", всего в Мурманской области предполагается построить 9 угольных котельных и вложить в них 5,5 миллиарда рублей, сообщил заместитель губернатора Евгений Никора. Помимо Белого моря и Лейпи, такие котельные должны появиться в поселках Мокрая Кица, Пушной, Шонгуй, Зверосовхоз, селе Ловозеро, Молочный, Кильдинстрой и Мурмаши. Уголь должен стать доминирующим видом топлива в регионе - к 2030 году его доля в энергетическом балансе Мурманской области составит 68 процентов.