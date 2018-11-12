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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Новый участок объездной Симферополя откроют в середине декабря

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба министерства транспорта Республики Крым Фото: Пресс-служба министерства транспорта Республики Крым
Фото: Пресс-служба министерства транспорта Республики Крым

Движение автомобилей по новому девятикилометровому участку объездной дороги Симферополя Дубки-Левадки откроется в середине декабря. К этому времени подрядчик обещает завершить все три путепровода и уложить три слоя асфальта. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РК.

Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
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- Сегодня генподрядчик завершил основные работы на путепроводе на пересечении трассы Дубки-Левадки с автодорогой Чистенькое-Трудолюбово, - рассказал министр транспорта РК Сергей Карпов. - На протяжении почти всего хода трассы от Дубков до Левадков на четырех полосах уложены три слоя асфальта, в том числе щебеночно-мастичный верхний слой.

Месяц остался у подрядчика, чтоб завершить работы на двух проблемных участках, на одном из которых сроки были сорваны из-за судебного разбирательства с владельцем страусиной фермы, а на втором - из-за задержки с переключением сетей газоснабжения. Чтобы наверстать упущенное время, дорожники работают круглосуточно: на стройке задействованы свыше 100 единиц техники и более 250 человек. А общая готовность объекта на оценивается в 84 процента.

Новый участок симферопольской объездной длиной 9,1 километра соединит трассу Симферополь - Севастополь с дорогой на Николаевку. Это разгрузит западные городские улицы столицы Крыма от транзитного транспорта. Кроме того, безопасность дорожного движения резко возрастет, а автомобилисты смогут экономить время при поездках.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Симферополь
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