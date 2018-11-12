Уральские "Вепри" защитят российскую бронетехнику от мин

Уникальные "минные тральщики" нижнетагильского завода поступят в инженерные подразделения. Контракт "Уралвагонзавод" и Минобороны РФ подписали в рамках форума "Армия-2018".

Задача БМР-3МА "Вепрь" - проторить дорогу по минному полю, обеспечить безопасный проход танков и бронетехники во время наступления.

Машина создана на базе танка Т-90А, но боевое отделение у нее отсутствует: вместо него смонтирована рубка экипажа, установка с зенитным пулеметом, люки и смотровые приборы.

Расчищая путь, "Вепрь" становится первой целью противника. Поэтому рубку и переднюю часть корпуса усилили динамической защитой "Контакт". Для того, чтобы машина могла дать отпор, ее экипаж вооружили крупнокалиберным пулеметом, ручным гранатомет РПГ-7Д, переносными зенитками "Игла" и так далее.

На УВЗ называют машину уникальной.

- Днище устроено таким образом, что, даже угодив на фугас, машина останется невредимой. Но попасть на мину еще надо постараться: "Вепрь" на расстоянии "чует" опасность и действует на опережение, - подчеркивает пресс-служба предприятия.

Свое имя машина получила не случайно: она буквально роет землю "клыками". Оборудование крепится спереди на специальной сцепке и состоит из двух ножевых и катковых секций. Его дополняет электромагнитная установка для уничтожения мин с неконтактными взрывателями, многодиапазонный передатчик радиопомех, предотвращающий срабатывание дистанционно подрываемых боеприпасов, и устройство для обезвреживания противоднищевых мин.

- "Вепрь" прокладывает проход в минном поле со скоростью до 40 километров в час. Противоднищевые мины с контактными взрывателями уничтожаются сплошной полосой, шириной более трех метров. А если стоят магнитные взрыватели, опасность снимается в радиусе шести-семи километров, - рассказали на УВЗ.

Еще одна особенность БМР-3М в том, что практически это робот. Машиной может управлять экипаж из двух человек, но при необходимости ее достаточно оснастит дополнительным оборудованием и управлять на расстоянии с пульта. А можно обойтись даже и без него - задать компьютерную программу и отправить "тральщик" в автономное плавание по минному полю.