Рибери ударил журналиста после поражения от "Боруссии"

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери попал в неприятную историю. Француз стал участником конфликта после матча с дортмундской "Боруссией" (2:3).

Как сообщает Bild, по окончании встречи Рибери встретился возле клубного автобуса с журналистом Патриком Гийю, с которым они знакомы уже несколько лет. Они обменялись эмоциональными репликами, после чего Франк нанес собеседнику три пощечины, а также ударил в грудь.

Причиной гнева Рибери стала критика Гийю, обвинившего игрока в двух из трех пропущенных "Баварией" мячей. Спортивный директор мюнхенского клуба Хасан Салихамиджич подчеркнул, что в ближайшее время участники конфликта обсудят случившееся.