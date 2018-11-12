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12.11.2018 11:50
Рубрика: Спорт

Рибери ударил журналиста после поражения от "Боруссии"

Текст: Артур Нанян
Фото: REUTERS/Andreas Gebert DFL Фото: REUTERS/Andreas Gebert DFL
Фото: REUTERS/Andreas Gebert DFL

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери попал в неприятную историю. Француз стал участником конфликта после матча с дортмундской "Боруссией" (2:3).

Президент французского футбольного клуба был ранен фанатами

Как сообщает Bild, по окончании встречи Рибери встретился возле клубного автобуса с журналистом Патриком Гийю, с которым они знакомы уже несколько лет. Они обменялись эмоциональными репликами, после чего Франк нанес собеседнику три пощечины, а также ударил в грудь.

Причиной гнева Рибери стала критика Гийю, обвинившего игрока в двух из трех пропущенных "Баварией" мячей. Спортивный директор мюнхенского клуба Хасан Салихамиджич подчеркнул, что в ближайшее время участники конфликта обсудят случившееся.

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