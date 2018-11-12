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Рубрика: Власть

Россия пригласила нового спецпосланника ООН по Сирии в Москву

Норвежский дипломат Гейр Педерсен, который в скором времени сменит на посту спецпредставителя генерального секретаря ООН по урегулированию в Сирии Стаффана де Мистуру, получил приглашение посетить Москву. Об этом заявил замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.

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При этом дипломат отметил, что российская сторона рассчитывает, что процесс передачи дел между спецпредставителями не займет много времени.

"Педерсен возьмет бразды правления только в конце декабря, поэтому с начала по конец декабря будет переходный период передачи дел, поэтому де Мистура, может быть, уже в другом юридическом формате будет вводить в курс дела своего сменщика", - сообщил Богданов.

При этом представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что во время вероятного визита будет обсуждаться ряд вопросов, которые не терпят отлагательств.

"Это гуманитарные вопросы, и вопросы формирования конституционной комиссии и продвижение политического процесса и, конечно, работа в астанинском формате", - отметил Богданов.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Ситуация в Сирии
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