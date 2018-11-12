В Рособоронэкспорте рассказали о росте спроса на российское оружие

В мире растет спрос на российское оружие. Об этом сообщил генеральный директор компании Рособоронэкспорт, входящей в "Ростех", Александр Михеев. Такое заявление он сделал накануне международной авиационной выставки Bahrain International Airshow 2018, которая состоится с 14 по 16 ноября на авиабазе "Сахир" в Королевстве Бахрейн. Об этом сообщила пресс-служба "Рособоронэкспорта".

Как добавил Александр Михеев, существенная доля экспорта приходится на арабские государства. На выставке в Королевстве Бахрейн будет представлено более 250 образцов вооружения и техники.

- Выставка Bahrain International Airshow – прекрасная возможность показать странам региона Персидского залива новейшие военные разработки российской оборонной промышленности и рассказать об их уникальных характеристиках. Многие из представляемых образцов для военно-воздушных сил и войск ПВО не имеют аналогов в мире или же серьезно опережают своих иностранных конкурентов по ключевым показателям, – заявил Александр Михеев.

Наибольшее внимание ожидается к самолетам - многоцелевому сверхманевренному истребителю Су-35, многофункциональным фронтовым истребителям МиГ-29М/М2, учебно-боевому Як-130. Будут также представлены самолет-заправщик Ил-78МК-90А и военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э). Российская Федерация не только покажет технику, но и продемонстрирует ее возможности. Члены группы "Русские витязи" поднимутся в небо и покажут элементы высшего пилотажа.

В Бахрейне представят и боевые вертолеты - Ми-28НЭ, Ка-52, Ми-35М и Ка-226Т. Также посетители выставки смогут увидеть многоцелевой вертолет "Ансат" и тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т2. Кроме того, для партнеров будет доступна информация о комплексах с малоразмерными беспилотниками ближнего действия "Тахион" и "Орлан-10Е", а также о комплексе "Орион-Э".

Михеев добавил, что оружие с маркой "Сделано в России" пользуется повышенным спросом, оно зарекомендовало себя в том числе и в боевых, и в непростых климатических условиях. Поэтому заказы постоянно растут. Недавно их сумма превысила 50 миллиардов долларов.