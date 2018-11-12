"Спрут" против VT5: легкие танки РФ и Китая не станут конкурентами

На 12-м Международном аэрокосмическом салоне в Чжухае в рамках экспозиции, рассказывающей о китайских достижениях в области бронетехники, был продемонстрирован экспортный танк VT5.

Эта боевая машина именуется легкой из-за своего веса, который в зависимости от комплектации может достигать 36 т, но относится она скорее к средним танкам

Ее дебют состоялся на этой же выставке два года назад, но вариант 2018 года имеет некоторые отличия. Так, в дополнение к дистанционно управляемому пулемету калибра 12,7 мм установлен 35-мм автоматический гранатомет, способный применять боеприпасы с кумулятивными и готовыми поражающими элементами.

Танк вооружен 105-мм пушкой. Благодаря автоматизированной системе заряжания экипаж сокращен до 3 человек.

Наводчик получил многоканальный цифровой прицел. У командира имеется панорамный прибор наблюдения.

На корпусе и башне изменился внешний вид пакетов дополнительной брони. Также упростили конструкцию бортовых экранов.

Многие из экспертов обратили внимание на установленные впереди новые фары. Они выглядели бы хорошо на каких-нибудь образцах гражданской автотехники, но не на боевом танке.

VT5 также участвовал в динамических показах, где демонстрировал очень хорошие маневренные и скоростные возможности. Сообщалось, что мощность двигателя составляет 1000 л.с.

Российские эксперты считают, что данный танк может найти своих покупателей. Однако их будет немного, например, Саудовская Аравия, возможно, решит заменить свои громоздкие устаревшие М60, которые плохо приспособлены для действий в горно-пустынной местности на границе с Йеменом.

По броневой защите танк существенно уступает, например, модернизированным Т-72, при этом цена ожидается достаточно высокая, это вряд ли будет способствовать его продвижению в государствах Африки.

Ранее VT5 пытались сравнивать с российский 2С25М "Спрут-СДМ1". Но они не являются конкурентами, у них совершенно разные ниши. Наша машина более многофункциональна, она вооружена мощной 125-мм пушкой и, в отличие от китайской, может плавать. Ее намерены предлагать покупателям как в "продвинутой" версии, так и в относительно простой комплектации. К тому же некоторые страны, нуждающиеся в легких танках, никогда не будут приобретать технику, сделанную в КНР, из-за различных противоречий с Пекином.