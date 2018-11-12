Умер актер из "Космической одиссеи" Кубрика Дуглас Рэйн

Канадский актер театра, кино и ТВ Дуглас Рэйн, в первую очередь известный внимательному зрителю как "голос" бортового компьютера HAL 9000 в ленте Стэнли Кубрика "2001 год: Космическая одиссея" (1968) и "Космической одиссее 2010" (1984) - сиквеле Питера Хайамса, скончался в возрасте девяноста лет.

Сообщение об этом появилось в аккаунтах Стратфордского шекспировского театрального фестиваля 11 ноября.

Today we lost Douglas Rain, a member of our founding company and a hugely esteemed presence on our stages for 32 seasons. He will be greatly missed. Our thoughts and prayers are with his family. pic.twitter.com/dxcffgGEiA — Stratford Festival (@stratfest) November 12, 2018

"Сегодня мы потеряли Дугласа Рэйна, уважаемого члена нашего сообщества, бывшего с нами на протяжении 32 сезонов. Нам будет сильно его не хватать. Мысли и молитвы - с его семьей", - сказано в некрологе.

Рэйн отошел в госпитале в пригороде Стратфорда, провинция Онтарио, Канада. Смерть артиста наступила по естественным причинам - Дуглас умер от старости.

Rest In Peace Douglas Rain. pic.twitter.com/MX94ghhHRx — The Cinegogue (@TheCinegogue) November 12, 2018

Дуглас Рэйн родился в провинции Манитоба, Канада, в 1928 году. Помимо HAL 9000 другой его наиболее прославленной ролью стал титульный герой в "Генрихе V", телевизионном фильме 1966 года.

Всего, начиная с дебюта в пятидесятые, Рэйн сыграл в более чем тридцати фильмах и сериалах, в ряде случаев - как актер озвучки.