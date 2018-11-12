Умер создатель Человека-паука и Халка Стэн Ли

Автор комиксов и создатель многочисленных героев вселенной Marvel Стэн Ли скончался сегодня в возрасте 95 лет.

Смерть писателя подтвердили его родственники, сообщает TMZ. Сообщается, что Ли скончался в медицинском центре Лос-Анджелеса Cedars-Sinai, куда его доставили утром 12 ноября.

В последние годы американский писатель страдал серьезными заболеваниями, включая пневмонию и проблемы со зрением.

Стэн Ли является создателем самых известных героев вселенной Marvel. Среди созданных им многочисленных персонажей - Человек-паук, Халк, люди Икс, Железный человек, Тор, Мстители и Фантастическая четверка.

Кроме того, на счету писателя несколько эпизодических ролей в фильмах, основанных по комиксам Marvel - "Человек-паук", "Железный Человек", "Сорвиголова", "Люди Икс".