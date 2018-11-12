В Минске на посетителей торгового центра обрушился потолок

В минском ТЦ "Арена-Сити" на посетителей обрушился потолок. Есть пострадавшие.

Как сообщает белорусская газета Наша Нiва, ЧП произошло примерно в 16:00, площадь обрушившегося потолочного перекрытия составила 150 кв. м.

МЧС уже подтвердили факт ЧП, в настоящее время известно об одном пострадавшем. Женщина госпитализирована в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи с диагнозом черепно-мозговая травма, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря Минздрава Беларуси Юлию Бородун.

"Девушка 1994 года рождения, продавец цветочного киоска, госпитализирована в больницу с предварительным диагнозом "ЧМТ, шок, ушиб живота", - говорится в сообщении МЧС Минска в Twitter.

Отметим, многофункциональный торговый центр был введен в эксплуатацию пять с половиной лет назад. На территории комплекса расположены фитнес-центр, развлекательные площадки, автосалон, центр банковских услуг, ресторан и различные магазины.