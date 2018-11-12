В США подсчитали потери в Ираке и Афганистане

Сотрудники американского Университета Брауна обнародовали доклад, в котором подсчитаны потери армии США и их союзников в Афганистане и Ираке. Опубликованы также данные о числе жертв среди мирного населения, национальной полиции и военных, а также сотрудников гуманитарных миссий и журналистов.

Всего жертвами "антитеррористических" войн с 2001 года оказались от 480 до 507 тысяч человек. Причем, как отмечает издание Task and Purpose, число гражданских жертв указано приблизительно, так как отсутствовал систематический учет погибшего населения. Кроме того, в список не попали люди, скончавшиеся в результате "потери доступа к продовольствию, воде, медицинским учреждениям, электричеству или другой инфраструктуре".

Итак, наибольшие потери армия США понесла в Ираке, где погибли 4550 американских военнослужащих. В Афганистане потери оказались почти в два раза меньше - 2401 человек. При этом Пентагон безвозвратно потерял 21 гражданского специалиста. Отдельно проходил учет потерь частных военных компаний - в Ираке убиты 3793 наемника, в Афганистане - 3937. Страны-союзники США потеряли 1464 военнослужащих.

Проамериканские режимы потеряли убитыми свыше 109 тысяч полицейских и военнослужащих. В отдельную графу сведены данные об убитых работниках СМИ. В Ираке - 245 журналистов, в Афганистане - 54 корреспондента.

По данным исследователей, во время боевых действий в Афганистане и Ираке было уничтожено от 109 до 114 тысяч боевиков.

Остальные относятся к категории "гражданские лица". В Ираке в ходе "прямых военных действий" убиты от 182 272 до 204 575 человек. В Афганистане - 38 480 мирных жителя. Большое количество жертв среди мирного населения зарегестрировано и в Пакистане, где проходили локальные операции американского спецназа, а беспилотники США наносили удары по складам террористов. Там погибло свыше 23 тысяч человек.