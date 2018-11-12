Владимир Путин поздравил самбистов с триумфом

Президент направил поздравление сборной России, которая победила в общекомандном зачете чемпионата мира по самбо 2018 года в Бухаресте.

Это уже 28-й раз, когда наша команда одержала триумф в общекомандном зачете на первенстве мира по самбо.

"Этот успех - большая, заслуженная награда за ваше мастерство, характер, упорный, напряженный труд", - похвалил глава государства.

"И конечно, это прекрасный подарок всем спортсменам и болельщикам в год 80-летия самбо в нашей стране", - добавил Владимир Путин.

Президент пожелал спортсменам неизменной удачи и всего самого доброго.