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12.11.2018,  
13:48
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

ВВС Израиля тренируются уничтожать сирийские комплексы "Оса" и "Квадрат"

Израильские военно-воздушные силы используют в ходе тренировок надувные макеты зенитных ракетных комплексов "Оса" и "Квадрат". Фотографии, сделанные на полигоне в пустыне Негев, появились в Сети.

Эти системы поставлялись во времена СССР в Сирию и известны также под принятыми в НАТО обозначениями SA-8 и SA-6. Они применялись в ходе военных действий против авиации Израиля, причем достаточно успешно.

Например, ЗРК "Квадрат", являющийся экспортной версией известного 2К12 "Куб", хорошо показал себя во время октябрьской войны 1973 года. Только сирийская ПВО сбила более 60 израильских боевых самолетов различных типов.

Фото: Ренат Закиев / РГ
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"Оса-АК" использовалась в ходе отражения израильских налетов во время вторжения ЦАХАЛ в Ливан в 1982 году. Сирийцы только недавно получили это оружие и недостаточно хорошо его освоили. К тому же этих комплексов в то время у них было сравнительно немного. Тем не менее, им удалось сбить один из израильских "Фантомов" над долиной Бекаа.

Немного позже, в 1983 году, когда к конфликту подключились США, именно "Осе" приписывали уничтожение американского штурмовика A-7 "Корсар".

В настоящее время "Оса" и "Квадрат" уже считаются устаревшими. К тому же спецслужбам Израиля удалось захватить такие комплексы или получить их из бывших стран Варшавского договора. Однако они продолжают оставаться на вооружении сирийской армии.

Недавно сообщалось, что на часть пусковых установок смонтированы тепловизионные камеры обнаружения, позволяющие в пассивном режиме засекать цели на значительном расстоянии.

Также, судя по фотоматериалам, израильтяне, учитывая присутствие у сирийцев зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1", стали задействовать на маневрах их макеты. Как ожидают военные эксперты, в скором времени на военных полигонах этой страны появятся и имитации систем С-300.

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