Вышел дублированный трейлер фантастического триллера "Битва за Землю"

Тирания и прочие бонусы инопланетной диктатуры - в дублированном трейлере фантастического фильма "Битва за Землю" (Captive State).

Режиссером политически ориентированного сай-фая выступил Руперт Уайатт ("Восстание планеты обезьян"), сценарий он подготовил вместе с Эрикой Бини ("Сражения солдата Келли").

Уфологический триллер с социальным уклоном поведает историю пригорода Чикаго, где нашли себе пристанище космические узурпаторы. Несмотря на свои обещания о создании утопического рая на Земле, пришельцы насаждают на планете жесткий авторитарный строй, из-за чего регулярно возникают восстания. Паралелльно глава полиции города ищет лидера повстанцев, чтобы остановить подготавливаемый им масштабный переворот.

Одной из главных идей картины станет размышление на тему коллаборационистов и диссидентов, а также границ личной свободы.

В ролях: Джон Гудман, Вера Фармига, Мадлен Брюэр и др.

Премьера в РФ намечена на 28 марта 2019 года.