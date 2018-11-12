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Вышел дублированный трейлер фантастического триллера "Битва за Землю"

НОВОСТЬ12.11.2018, 11:55
Текст:   Генри Достоевский
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Тирания и прочие бонусы инопланетной диктатуры - в дублированном трейлере фантастического фильма "Битва за Землю" (Captive State).

Режиссером политически ориентированного сай-фая выступил Руперт Уайатт ("Восстание планеты обезьян"), сценарий он подготовил вместе с Эрикой Бини ("Сражения солдата Келли").

Фото: kinopoisk.ru
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Уфологический триллер с социальным уклоном поведает историю пригорода Чикаго, где нашли себе пристанище космические узурпаторы. Несмотря на свои обещания о создании утопического рая на Земле, пришельцы насаждают на планете жесткий авторитарный строй, из-за чего регулярно возникают восстания. Паралелльно глава полиции города ищет лидера повстанцев, чтобы остановить подготавливаемый им масштабный переворот.

Одной из главных идей картины станет размышление на тему коллаборационистов и диссидентов, а также границ личной свободы.

В ролях: Джон Гудман, Вера Фармига, Мадлен Брюэр и др.

Премьера в РФ намечена на 28 марта 2019 года.

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