Австралийскую модель не пустили в Лувр из-за слишком открытого наряда

Модель из Австралии Ньюшу Сиех не пустили в Лувр из-за внешнего вида. Охранник посчитал одежду девушки слишком откровенной и попросил прикрыться.

Сиех призналась, что это "разбило ей сердце". Модель все же посетила Лувр, надев пальто, но быстро покинула музей из-за испорченного настроения. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Daily Mail.

Позже в соцсети Сиех разместила скриншот поиска в браузере, согласно которому в музее нет дресс-кода для посетителей. Однако в Лувре все же есть некоторые ограничения. Нельзя заходить в музей в купальнике, голым, с неприкрытым торсом или без обуви.