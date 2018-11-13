Закон Республики Бурятия от 12 ноября 2018 года № 142-VI "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Принят Народным Хуралом Республики Бурятия 31 октября 2018 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия (далее - Фонд) на 2019 год, исходя из общего объема доходов в сумме 16 888 352,7 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 16 630 975,7 тыс. рублей, из бюджетов других территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 206 000,0 тыс. рублей и общего объема расходов в сумме 16 888 352,7 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на 2020 год, исходя из общего объема доходов в сумме 18 147 267,5 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 17 894 767,5 тыс. рублей, из бюджетов других территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 210 000,0 тыс. рублей и общего объема расходов в сумме 18 147 267,5 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на 2021 год, исходя из общего объема доходов в сумме 19 323 395,8 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 19 070 895,8 тыс. рублей, из бюджетов других территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 210 000,0 тыс. рублей и общего объема расходов в сумме 19 323 395,8 тыс. рублей.

4. Установить, что источниками внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда в 2019 году являются:

1) остатки средств бюджета Фонда по состоянию на 1 января 2019 года, не подлежащие возврату в соответствии с бюджетным законодательством;

2) средства 2018 года, направленные в доход бюджета Фонда из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в 2019 году, в размере подтвержденной потребности для финансового обеспечения соответствующих расходов.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Доходы бюджета Фонда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Учесть в бюджете Фонда поступления доходов:

1) на 2019 год согласно приложению 3 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2019 год согласно приложению 5 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 5. Межбюджетные трансферты бюджету Фонда, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования и бюджетов других территориальных фондов обязательного медицинского страхования:

1) на 2019 год согласно приложению 7 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

2. Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования и бюджетов других территориальных фондов обязательного медицинского страхования, направляются на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Республики Бурятия.

Статья 6. Нормированный страховой запас Фонда 1. Установить нормированный страховой запас финансовых средств на обязательное медицинское страхование на 2019 год в размере не более 1 300 000,0 тыс. рублей, на 2020 год не более 1 300 000,0 тыс. рублей, на 2021 год не более 1 300 000,0 тыс. рублей.

Указанные средства формируются для обеспечения финансовой устойчивости обязательного медицинского страхования. 2. Средства нормированного страхового запаса используются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета Фонда

1. Установить, что фактические остатки средств бюджета Фонда, не использованные на начало финансового года, не подлежащие возврату в соответствии с бюджетным законодательством, направляются в текущем финансовом году на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Республики Бурятия с соответствующим внесением в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда.

2. Установить, что субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, фактически полученные при исполнении бюджета Фонда сверх сумм, утвержденных настоящим Законом, направляются на увеличение расходов бюджета Фонда соответственно целям субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, с внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий Закон.

3. Установить, что доходы, поступающие в 2019 году на счета Фонда по учету средств обязательного медицинского страхования сверх объема, утвержденного настоящим Законом, направляются на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Республики Бурятия с соответствующим внесением изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда.

4. Установить, что поступившие в бюджет Фонда в 2019 году средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, которые в силу отсутствия определения их объемов не могли быть учтены настоящим Законом на 1 января 2019 года, расходуются Фондом на цели, предусмотренные Федеральным законом "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", путем внесения соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда на 2019 год без внесения изменений в настоящий Закон.

5. Установить, что остатки средств по состоянию на 1 января 2019 года в части средств, используемых на финансовое обеспечение мероприятий, указанных в пункте 3 части 2 статьи 6 настоящего Закона, направляются в текущем финансовом году на реализацию этих мероприятий.

Статья 8. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Республики Бурятия

Установить норматив расходов на ведение дела для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, на 2019 год в размере 1,0 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию от Фонда по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Глава Республики Бурятия А.С.Цыденов

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