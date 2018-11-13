Госдума смягчит наказание за репосты 15 ноября

Так называемые "лайки" и "репосты" экстремистских сообщений и "картинок" не несут серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства. В связи с этим в Госдуме хотят частично декриминализовать соответствующую уголовную статью. Президентские законопроекты об этом поддержал профильный комитет, а нижняя палата готовится рассмотреть поправки в первом чтении 15 ноября.

Глава государства предложил смягчить статью 282 Уголовного кодекса "за экстремизм". Речь о публичной информации, направленной на возбуждение ненависти или вражды, а также на унижение достоинства человека или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе.

Комитет поддержал поправки в связи с отсутствием серьезной угрозы для национальной безопасности от данных действий пользователей. На это указал глава комитета Павел Крашенинников. Он пояснил, что не во всех случаях привлечение к уголовной ответственности являлось обоснованным. В ряде случаев недостаточно исследовался умысел и мотив лица, размещающего информацию экстремистского характера.

Согласно законопроектам, если деяние совершено однократно, то устанавливается административная ответственность. Гражданина оштрафуют на сумму от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, либо ему грозят обязательные работы до 100 часов, или административный арест до 15 суток. Для юрлиц устанавливается штраф от 250 до 500 тыс. рублей. Дела об указанных административных правонарушениях будут возбуждать прокуроры с последующим рассмотрением судами.

Если в течение одного года наказанный совершит аналогичное деяние повторно, то последует уже уголовная ответственность. Ее возможность сохраняется и при первом нарушении - если действовала организованная группа, использовалось служебное положение.

Нормы будут иметь обратную силу - существующие уголовные дела будут прекращены, а приговоры суда пересмотрены.

Напомним, что поправки связаны с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 20 сентября 2018 года: суд решил, что при рассмотрении подобных дел надо опираться на степень общественной опасности.

Павел Крашенинников резюмировал, что предложенные изменения позволят избежать необоснованного массового привлечения граждан к уголовной ответственности.