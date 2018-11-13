Госдума увеличила профицит бюджета-2018

Перед вторым чтением бюджета на новую "трехлетку" Госдума решила изменить бюджетные параметры нынешнего года. Профицит был увеличен до 2,1% с 0,5% ВВП в связи с ростом доходов. Законопроект прошел первое чтение.

Как сообщил депутатам вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов, бюджетные доходы увеличились на 1,9 трлн рублей. В 2018 году они составят 18 947,6 трлн рублей, профицит бюджета - 2 138,7 трлн рублей. Это произошло благодаря тому, что цены на нефть оказались выше запланированных. Дополнительные доходы от "черного золота" направят в Фонд национального благосостояния.

Кроме того, выросли несырьевые доходы - на 292,5 миллиарда рублей. Это произошло за счет роста поступлений от НДС, налога на прибыль и ввозных пошлин.

Результат мог бы быть еще лучше, если бы не "расширение санкционного давления на Россию". Это привело к охлаждению инвестиционного спроса и стало основной причиной "корректировки вниз ожидаемого в текущем году темпа роста ВВП", отметил глава Минфина.

"Несмотря на существенный рост цены на нефть, почти в два раза с середины прошлого года, мы видим, что прогнозные темпы роста на этот год снижаются с 2,1% до 1,8%", - подтвердил председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Представители оппозиционных фракций выступили с критикой бюджета.

Реагируя на нее, председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на то, что даже в ситуации усилившихся санкций правительство все же обеспечило рост экономики и профицитный бюджет.

"Это очень важно. Ведь, посмотрите, санкционная политика против нашей страны, она усиливается. И вместе с этим рост около 2% обеспечен, два триллиона почти профицит бюджета", - заявил Володин, обращаясь к коллегам.

Депутаты в связи с этим смогли распределить дополнительные доходы.

"Образовавшиеся дополнительные бюджетные средства позволят уже в этом году финансово обеспечить ряд направлений, предусмотренных в Послании президента Федеральному Собранию и указе от 7 мая 2018 года", - пояснил Вячеслав Володин журналистам.

При этом на обеспечение сбалансированности региональных бюджетов предлагается направить 107,5 млрд рублей, на увеличение оплаты труда в связи с повышением МРОТ пойдет 8,9 млрд, добавил он.

Важно также, что поправками распределяются не только дополнительные доходы, но и перераспределяются уже предусмотренные в госпрограммах средства на те направления, где они будут израсходованы максимально эффективно.

Так, 11,6 млрд рублей будет перераспределено в пользу модернизации объектов агропрома и улучшения жилищных условий людей, проживающих в сельской местности. Еще 1,7 млрд пойдут на субсидии организациям сельскохозяйственного, транспортного, энергетического машиностроения.

"Идет поддержка промышленности, идет поддержка тех серьезных направлений - в том числе, и Промсвязьбанк, - для того чтобы иметь возможность прокредитовать необходимые изменения, которые идут в промышленности. Перераспределение этих дополнительных доходов позволяет решать те вопросы, которые стоят перед экономикой", - заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Важно, что изменения в бюджет на 2018-2020 годы рассматриваются в связке со вторым чтением проекта бюджета на следующую трехлетку, которое пройдет 14 ноября.

"Синхронизация работы над этими законопроектами позволит более качественно оценить весь комплекс расходов бюджета и по каждому направлению обеспечить максимально эффективное финансирование", - отметил Вячеслав Володин.

В ходе рассмотрения законопроекта было решено, что Минфин и комитет Госдумы по бюджету и налогам предоставят информацию по обеспеченности бюджетов регионов и предложения, как снизить дефицит наименее обеспеченных субъектов РФ. Такое поручение депутатам и Минфину дал спикер Госдумы.