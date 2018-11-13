Законопроект Республики Калмыкия "О республиканском бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета в сумме 11 981 790,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов республиканского бюджета в сумме 12 132 722,5 тыс. рублей;

3) дефицит республиканского бюджета в сумме 150 931,6 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета на 2020 год и на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета на 2020 год в сумме 11 170 166,7 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 11 300 507,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов республиканского бюджета на 2020 год в сумме 11 252 402,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 383 131,2 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 11 136 765,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 621 121,5 тыс. рублей;

3) дефицит республиканского бюджета на 2020 год в сумме 82 235,7 тыс. рублей и профицит республиканского бюджета на 2021 год в сумме 163 741,9 тыс. рублей.

Статья 2

Утвердить перечень главных администраторов доходов республиканского бюджета - органов государственной власти Республики Калмыкия согласно приложению 1 к настоящему закону.

Статья 3

1. Установить, что доходы республиканского бюджета, поступающие в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов, формируются за счет:

1) федеральных и региональных налогов, сборов и неналоговых доходов - в соответствии с нормативами, установленными законодательством Российской Федерации и Республики Калмыкия;

2) федеральных, региональных и местных налогов и сборов (в части погашения задолженности прошлых лет по отдельным видам налогов, а также в части погашения задолженности по отмененным налогам и сборам);

3) безвозмездных поступлений, перечисляемых в республиканский бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Установить нормативы распределения доходов между республиканским бюджетом, бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия, бюджетами муниципальных образований Республики Калмыкия, не установленные законодательством Российской Федерации и Республики Калмыкия, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 2 к настоящему закону.

Статья 4

1. Установить, что в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов в бюджеты муниципальных образований Республики Калмыкия подлежат зачислению доходы от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации исходя из зачисления в местные бюджеты 15 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета Республики Калмыкия от указанного налога.

2. Установить, что доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащие зачислению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, распределяются в бюджеты муниципальных образований Республики Калмыкия по дифференцированным нормативам отчислений, установленным согласно приложению 3 к настоящему закону.

Статья 5

Установить, что размер части прибыли республиканских государственных унитарных предприятий, подлежащей перечислению в республиканский бюджет в текущем финансовом году по результатам предыдущего финансового года, составляет:

1) в 2019 году - 25 процентов;

2) в 2020 году - 25 процентов;

3) в 2021 году - 25 процентов.

Статья 6

Утвердить объем поступлений доходов республиканского бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по кодам бюджетной классификации согласно приложению 4 к настоящему закону.

Статья 7

1. Утвердить общий объем Республиканского фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городского округа) на 2019 год в сумме 175 408,6 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 175 408,6 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 175 408,6 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа) и дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц для зачисления в бюджеты муниципальных районов (городского округа) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 5 к настоящему закону (представляется ко второму чтению).

Статья 8

Утвердить ведомственную структуру расходов республиканского бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к настоящему закону (представляется ко второму чтению).

Статья 9

Утвердить распределение бюджетных ассигнований из республиканского бюджета по разделам, подразделам, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 7 к настоящему закону.

Статья 10

Утвердить распределение бюджетных ассигнований из республиканского бюджета по целевым статьям (государственным программам Республики Калмыкия и непрограммным направлениям деятельности) классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 8 к настоящему закону.

Статья 11

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год в сумме 1 325 677,2 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 1 378 582,8 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 1 406 987,2 тыс. рублей.

Статья 12

Утвердить распределение бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Республики Калмыкия и субсидий бюджетам муниципальных образований Республики Калмыкия на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 9 к настоящему закону.

Статья 13

1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Республики Калмыкия в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 10 к настоящему закону (представляется ко второму чтению).

2. Установить, что дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности муниципальных районов (городского округа) предоставляются в порядке, установленном Правительством Республики Калмыкия.

Статья 14

Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Калмыкия на 2019 год в сумме 850 308,5 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 830 876,7 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 773 686,3 тыс. рублей, в том числе на осуществление расходов по обслуживанию долговых обязательств, связанных с использованием бюджетного кредита, полученного из федерального бюджета в 2010 году на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), в сумме 62,1 тыс. рублей.

Статья 15

1. Утвердить верхний предел государственного внутреннего долга Республики Калмыкия на 1 января 2020 года в сумме 3 599 214,6 тыс. рублей, на 1 января 2021 года в сумме 3 350 639,9 тыс. рублей, на 1 января 2022 года в сумме 2 903 490,5 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям на 1 января 2020 года в сумме 0 тыс. рублей, на 1 января 2021 года в сумме 0 тыс. рублей, на 1 января 2022 года в сумме 0 тыс. рублей.

2. Утвердить предельный объем государственного долга Республики Калмыкия на 2019 год в сумме 5 725 810,5 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 5 792 998,4 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 6 216 204,4 тыс. рублей.

3. Утвердить объем расходов на обслуживание государственного внутреннего долга Республики Калмыкия в 2019 году в сумме 121 793,1 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 121 661,3 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 121 445,8 тыс. рублей.

Статья 16

1. Установить, что в 2019 году бюджетные кредиты из республиканского бюджета предоставляются бюджетам муниципальных районов (городского округа) в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита республиканского бюджета на эти цели, в сумме 30 000,0 тыс. рублей на срок до трех лет на частичное покрытие дефицитов бюджетов муниципальных районов (городского округа), на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов (городского округа).

2. Установить, что в 2019 году в соответствии с решениями Правительства Республики Калмыкия могут быть предоставлены бюджетные кредиты из республиканского бюджета бюджетам муниципальных районов (городского округа) сверх установленного объема бюджетных ассигнований в пределах поступлений от возврата бюджетных кредитов, предоставленных бюджетам муниципальных районов (городского округа), на цели, указанные в части 1 настоящей статьи.

3. В случаях, установленных частями 1 и 2 настоящей статьи, бюджетные кредиты из республиканского бюджета предоставляются бюджетам муниципальных районов (городского округа) без предоставления ими обеспечения исполнения своего обязательства по возврату бюджетного кредита, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соглашением о предоставлении бюджетного кредита.

4. Установить плату за пользование указанными в частях 1 и 2 настоящей статьи бюджетными кредитами в размере 0,1% процента годовых.

5. Предоставление, использование, возврат бюджетных кредитов, полученных из республиканского бюджета, бюджетами муниципальных районов (городского округа) осуществляются на основаниях, условиях и в порядке, определяемых Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим законом и Правительством Республики Калмыкия.

Статья 17

Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита республиканского бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 11 к настоящему закону.

Статья 18

1. Утвердить источники финансирования дефицита республиканского бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 12 к настоящему закону.

2. Установить, что в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов республиканским бюджетом могут быть получены кредиты от кредитных организаций сверх установленного объема бюджетных ассигнований в объеме досрочно погашенных сумм кредитов, полученных от кредитных организаций.

Статья 19

Утвердить:

1) программу государственных внутренних заимствований Республики Калмыкия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 13 к настоящему закону.

2) программу государственных внешних заимствований Республики Калмыкия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 14 к настоящему закону.

3) программу государственных гарантий Республики Калмыкия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 15 к настоящему закону.

Статья 20

Установить, что заключение и оплата органами государственной власти Республики Калмыкия и казенными учреждениями Республики Калмыкия государственных контрактов, иных договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств республиканского бюджета, производятся в пределах доведенных им лимитов бюджетных обязательств, если иное не установлено Бюджетным кодексом Российской Федерации, и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

Статья 21

Установить дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись республиканского бюджета без внесения изменений в настоящий закон в соответствии с решениями министра финансов Республики Калмыкия, связанные с:

1) особенностями исполнения республиканского бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему главному распорядителю средств республиканского бюджета, в том числе:

а) сокращение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Республики Калмыкия при несоблюдении органами местного самоуправления условий предоставления межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета, а также при нарушении ими предельных значений, установленных пунктом 3 статьи 92.1 и пунктом 3 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и в случаях, предусмотренных главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с учетом положений пункта 5 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

б) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 7 мая 2012 года № 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения", от 7 мая 2012 года № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки", от 7 мая 2012 года № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", от 7 мая 2012 года № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления", от 7 мая 2012 года № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";

в) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов, связанное с изменением кодов и порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации;

г) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в случае недостаточности бюджетных ассигнований на социальное обеспечение населения и осуществление иных выплат населению;

д) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов на сумму средств, необходимых для выполнения условий софинансирования, установленных для получения межбюджетных трансфертов, предоставляемых республиканскому бюджету из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в форме субсидий и безвозмездных поступлений от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в том числе путем введения новых кодов классификации расходов республиканского бюджета;

е) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов на предоставление бюджетным и автономным учреждениям Республики Калмыкия субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания и (или) субсидий на иные цели;

ж) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в связи с экономией по результатам закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, сложившейся в 2019 году;

з) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в целях погашения кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 1 января 2019 года;

и) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в целях исполнения актов по административным правонарушениям;

2) перераспределением бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств республиканского бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований республиканского бюджета, а именно:

а) на реализацию мероприятий в рамках соответствующих государственных программ Республики Калмыкия, на основании внесенных в них изменений;

б) на обеспечение расходов по обслуживанию государственного долга Республики Калмыкия;

в) на предоставление мер социальной поддержки, оплату труда и расходы, связанные с начислениями на выплаты по оплате труда;

г) на предоставление субвенций муниципальным образованиям Республики Калмыкия на осуществление образовательного процесса;

3) увеличением бюджетных ассигнований на исполнение установленных законодательством Республики Калмыкия публичных нормативных обязательств в объеме, не превышающем сумму остатка средств на едином счете республиканского бюджета, не использованных по состоянию на 1 января 2019 года;

4) увеличением бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита республиканского бюджета;

5) перераспределением бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий национальных проектов в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";

6) предъявлением мер ответственности к Республике Калмыкия за нарушение обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий республиканскому бюджету из федерального бюджета, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 года № 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации".

Статья 22

1. Установить, что в 2019 году Управление Федерального казначейства по Республике Калмыкия на основании решений главных распорядителей средств республиканского бюджета осуществляет полномочия получателя средств республиканского бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета в бюджеты муниципальных образований Республики Калмыкия в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджетов муниципальных образований Республики Калмыкия, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

2. Перечень межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета в бюджеты муниципальных образований Республики Калмыкия в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в 2019 году осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджетов муниципальных образований Республики Калмыкия, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, утверждается Правительством Республики Калмыкия.

Статья 23

1. Установить, что в случаях, предусмотренных настоящей статьей, Управлением Федерального казначейства по Республике Калмыкия в порядке, установленном Правительством Республики Калмыкия, осуществляется казначейское сопровождение средств, указанных в части 2 настоящей статьи, предоставление которых должно осуществляться с последующим подтверждением их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления указанных средств (далее - целевые средства).

2. При казначейском сопровождении целевые средства перечисляются на счета, открытые Управлению Федерального казначейства по Республике Калмыкия в учреждениях Центрального банка Российской Федерации, и отражаются на лицевых счетах, открытых в установленном Федеральным казначейством порядке в Управлении Федерального казначейства по Республике Калмыкия юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

3. Установить, что казначейскому сопровождению подлежат следующие целевые средства:

1) субсидии юридическим лицам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств по поддержке отраслей промышленности и сельского хозяйства;

2) средства, получаемые юридическими лицами по государственным контрактам, договорам об осуществлении отдельных закупок товаров, работ, услуг, а также контрактам, договорам, заключенным в рамках их исполнения (далее - государственные контракты (контракты, договоры)), в случаях и в порядке, установленных Правительством Республики Калмыкия.

4. Положения части 2 настоящей статьи не распространяются на средства, предоставляемые юридическим лицам в порядке возмещения недополученных доходов или возмещения фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

Статья 24

Настоящий закон подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2019 года.

Глава Республики Калмыкия А.Орлов

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