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13 ноября 2018 г.

Постановление администрации Костромской области от 12 ноября 2018 года № 447-а "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Костромской области за III квартал 2018 года"

Дата подписания 12 ноября 2018 г.
Опубликован 13 ноября 2018 г.

В соответствии с Федеральным Законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законом Костромской области от 20 июня 2005 года № 283-ЗКО "О прожиточном минимуме в Костромской области", в целях оценки уровня жизни населения Костромской области администрация Костромской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Костромской области за III квартал 2018 года в размере:

в расчете на душу населения - 9 985 рублей,

для трудоспособного населения - 10 863 рубля,

для пенсионеров - 8 354 рубля,

для детей - 9 849 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области С.Ситников

 

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