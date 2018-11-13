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13.11.2018,  
10:32
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

Легендарные УАЗы возвращают в строй в Ираке

Иракская армия продолжает восстанавливать автомобили Ульяновского автомобильного завода. В Twitter опубликованы изображения процесса реанимации знаменитых российских джипов.

УАЗ-469, позже переименованные в УАЗ-3151, пользовались популярностью в этом ближневосточном государстве, начиная с 70-х годов. Машины активно использовались во время кровопролитной войны с Ираном, а также в ходе вторжения в Кувейт и боевых действий против США.

Значительное количество таких машин было закуплено уже после свержения режима Саддама Хусейна.

Фото: wikipedia.org
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Однако со временем выходит из строя даже самая надежная техника, поэтому сейчас иракские военные активно занимаются восстановлением старых автомобилей.

В результате такого ремонта техника, окрашенная в пустынный камуфляж, выглядит практически как новая.

Получившие вторую жизнь уазики поступают в подразделения, где их приспосабливают для установки различного вооружения, в том числе крупнокалиберных пулеметов ДШК, станковых гранатометов и 107-мм реактивных установок Тип 63.

На одной из фотографий с иракского ремонтного предприятия также замечена знаменитая "буханка" - УАЗ-452, которая возвращается в армейский строй.

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