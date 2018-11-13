Легендарные УАЗы возвращают в строй в Ираке

Иракская армия продолжает восстанавливать автомобили Ульяновского автомобильного завода. В Twitter опубликованы изображения процесса реанимации знаменитых российских джипов.

УАЗ-469, позже переименованные в УАЗ-3151, пользовались популярностью в этом ближневосточном государстве, начиная с 70-х годов. Машины активно использовались во время кровопролитной войны с Ираном, а также в ходе вторжения в Кувейт и боевых действий против США.

Значительное количество таких машин было закуплено уже после свержения режима Саддама Хусейна.

Однако со временем выходит из строя даже самая надежная техника, поэтому сейчас иракские военные активно занимаются восстановлением старых автомобилей.

В результате такого ремонта техника, окрашенная в пустынный камуфляж, выглядит практически как новая.

Получившие вторую жизнь уазики поступают в подразделения, где их приспосабливают для установки различного вооружения, в том числе крупнокалиберных пулеметов ДШК, станковых гранатометов и 107-мм реактивных установок Тип 63.

На одной из фотографий с иракского ремонтного предприятия также замечена знаменитая "буханка" - УАЗ-452, которая возвращается в армейский строй.