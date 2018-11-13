Фирменные шапки в качестве экипировки, канатная дорога через Москву-реку, песни из кинофильма "Вертикаль" 1967 года в исполнении бардов, "ужин в горах" в импровизированном горнолыжном кафе и зажигательные кавказские танцы: в такой атмосфере проходила презентация новой коллекции Bosco Fresh, посвященной путешествиям и пропитанной легким налетом ретро.

Героями показа по традиции выступили публичные персоны и давние друзья Bosco Di Ciliegi: Андрей Малахов и Татьяна Навка, Алексей Немов и Сати Казанова, Валерий Сюткин, Юлия Хлынина и многие другие. Любую из увиденных на подиуме моделей можно было сразу же купить в специальном pop-up магазине: он работал специально для гостей на протяжении всего вечера.