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13.11.2018 / 14:53
Коллекция
Волшебная гора: в Лужниках прошел показ коллекции Bosco Fresh Осень/Зима 2018-2019
Фото: Bosco
Фото: Bosco

Фирменные шапки в качестве экипировки, канатная дорога через Москву-реку, песни из кинофильма "Вертикаль" 1967 года в исполнении бардов, "ужин в горах" в импровизированном горнолыжном кафе и зажигательные кавказские танцы: в такой атмосфере проходила презентация новой коллекции Bosco Fresh, посвященной путешествиям и пропитанной легким налетом ретро.
Героями показа по традиции выступили публичные персоны и давние друзья Bosco Di Ciliegi: Андрей Малахов и Татьяна Навка, Алексей Немов и Сати Казанова, Валерий Сюткин, Юлия Хлынина и многие другие. Любую из увиденных на подиуме моделей можно было сразу же купить в специальном pop-up магазине: он работал специально для гостей на протяжении всего вечера.

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