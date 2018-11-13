Медведев назвал циничным обманом решение НАТО о бомбежке Ливии

"Грубейшей ошибкой" и "циничным обманом" назвал российский премьер Дмитрий Медведев ситуацию с бомбежкой Ливии. Об этом он заявил на международной конференции по Ливии в Палермо.

"Как это можно сегодня расценить? Не только как грубейшую ошибку, но, прежде всего, как циничный обман со стороны тех, кто претендует на моральное и политическое лидерство в мире. Циничный обман за круглым столом Совбеза ООН, - цитирует ТАСС выступление главы правительства РФ. - Его решения были искажены и нарушены, а полномочия ООН присвоила себе так называемая временная военная коалиция".

Медведев также напомнил, что Москва была сторонницей того, чтобы "внутренние проблемы страны решались через политический диалог между политическими силами".