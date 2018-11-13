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13.11.2018 21:47
Рубрика: Власть

Десант начинался с пехоты

Рязанскому училищу ВДВ - 100 лет
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск №7718 (255)
Военное ведомство рассекретило некоторые исторические документы, рассказывающие о Рязанском воздушно-десантном училище. На этой неделе прославленному военному вузу исполнилось сто лет.

Материалы из Центрального архива минобороны размещены на сайте ведомства. Из них следует, что осенью 1918 года были созданы "1-е Рязанские Советские пехотные курсы командного состава РККА". Двумя годами позже их переименовали в пехотную школу, которая в 37-м обрела статус военного училища и приставку "имени тов. Ворошилова". Под таким названием учебное заведение встретило Великую Отечественную.

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Как следует из представления начальника Главного управления кадров Наркомата обороны СССР о награждении училища орденом Красного Знамени, адресованного Сталину и приуроченного к 25-летию учебного заведения, за два года войны в училище подготовили 4700 офицеров. Кроме того, на фронт отправили 3300 курсантов и 4500 политбойцов.

А вот акт, датированный апрелем 1943 года, о результатах выпускных экзаменов курсантов-женщин. Их готовили в Рязани по ускоренной 6,5-месячной программе обучения командиров стрелковых, пулеметных и минометных взводов. Все 30 девушек-выпускниц тогда показали отличные результаты.

Завершается подборка Распоряжением президента РФ о присвоении училищу имени генерала армии В.Ф. Маргелова и материалами из личного дела легендарного командующего ВДВ.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны
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