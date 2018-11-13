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13.11.2018,  
13:10
Текст:  Антон Валагин

Минобороны РФ учредило химическую медаль

Министерство обороны России учредило медаль "За усердие при выполнении задач радиационной, химической и биологической защиты". Появление награды приурочено к 100-летию войск РХБЗ.

Медаль диаметром 32 миллиметра выполнена из серебристого металла. На лицевой стороне помещено рельефное одноцветное изображение двуглавого орла с распростертыми крыльями, держащего в лапах перекрещенные пламенную стрелу и дымовой факел. На груди орла треугольный щит. В поле щита - всадник, поражающий копьем дракона. Орел обрамлен дубовым венком. На оборотной стороне - рельефная надпись "ЗА УСЕРДИЕ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАЧ РАДИАЦИОННОЙ, ХИМИЧЕСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ". Еще одна надпись находится по кругу: сверху "МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ", в нижней части - "РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".

При помощи кольца и ушка медаль соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой шелковой муаровой лентой. По правовому полю ленты идет широкая оранжевая полоса, следом - белая, желтая и черная полосы.

- Щит, символ защиты Отечества означает высокий уровень подготовки личного состава войск РХБЗ ВС РФ. Дубовый венок - верность воинскому и служебного долгу. Оранжевая полоса на ленте - принадлежность к системе знаков отличия МО РФ. Белая, желтая и черная полосы ленты  - цвета флага войск РХБЗ, - объяснили военные.

Новой медалью будут награждаться военные и гражданский персонал войск РХБЗ за большой личный вклад в обеспечение радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, высокие показатели в служебной и трудовой деятельности, умелое и грамотное руководство личным составом. Носить награду полагается на левой стороне груди.

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