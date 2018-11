На торгах в Нью-Йорке выставят более 200 вещей Фрэнка Синатры

На декабрьском аукционе в Нью-Йорке выставят более 200 личных вещей из коллекции знаменитого американского певца Фрэнка Синатры (1915-1998) и его четвертой супруги, известной модели и танцовщицы Барбары (1927-2017). Об этом сообщает аукционный дом Sotheby's.

Среди выставленных на торги предметов будут десятки личных писем, аксессуаров и картин из коллекции супругов. Одним из самых примечательных лотов станет бриллиантовое кольцо в 20 карат, которое Синатра подарил Барбаре в день их помолвки в 1976 году. Кроме того, на торгах появятся копии сценариев к фильму "Отныне и во веки веков" (From Here to Eternity, 1953) и невероятно популярной картине "11 друзей Оушена" (Ocean's Eleven, 1960), послужившей основой для ремейка с Джорджем Клуни в главной роли. За роль в "Отныне и во веки веков" Синатру удостоили премии "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана.

Часть вырученных на аукционе средств пойдет на благотворительные нужды: они поступят в детский лечебно-оздоровительный центр в Ранчо-Мираж (Калифорния), который основала Барбара Синатра.

Фрэнк Синатра - не только один из самых знаменитых певцов ХХ века, но и легенда американской культуры. Как актер и режиссер он становился лауреатом премии "Оскар" и "Золотой глобус", а престижную музыкальную премию "Грэмми" получал аж одиннадцать раз.