На торгах в Нью-Йорке выставят более 200 вещей Фрэнка Синатры

Новости

Песков рассказал о правилах планирования поездок Путина и Медведева 15:20
Ребенок "заминировал" школу в Москве 15:17
ОПЕК заявила о постсоветском рекорде добычи нефти в России 15:15
В Совфеде предложили ввести туристический сбор в исторических поселениях 15:15
Арт-директор Louis Vuitton застряла в Иркутске из-за аварийного Boeing 15:12
Названы регионы России с самыми дешевыми билетами в кино 15:11
Смольный объяснил, как на складах сгнили лекарства за 333 млн рублей 15:08
Три европейские страны увидят спектакль "Анна Каренина" 14:55
Собянин назначил глав управ четырех московских районов 14:54
В Лужниках прошел показ коллекции Bosco Fresh Осень/Зима 2018-2019 14:53
В Уфе завели дело после сообщений о просроченном инсулине в больнице 14:53
В Кремле прокомментировали ситуацию с ценами на бензин 14:50
В Италии сдается замок за 100 евро 14:45
Во Владимире уволили замгубернатора по ЖКХ 14:44
Житель Ялты осужден за изготовление взрывных устройств 14:36
Десятки машин столкнулись на трассе между Ростовом и Краснодаром 14:32
Лукашенко назначил бывшего вице-премьера послом в России 14:28
Госдума приостанавливает выплаты по советским вкладам 14:28
В Калининграде экс-главу водоканала заподозрили в хищении 64 млн 14:28
Ford начал поставлять запчасти из России в Европу 14:28
Меценаты получат льготы по налогам 14:24
Телеканалам оставят часть аналоговых частот 14:24
Опрос: 24 процента россиян не пользуются интернетом 14:20
Новых вице-мэров Симферополя назначат в пятницу 14:15
Синоптики рассказали, когда в Москве установится снежный покров 14:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, за что наследника могут признать недостойным
Верховный суд разъяснил, за что наследника могут признать недостойным
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
13.11.2018 13:59
Рубрика: Культура

На торгах в Нью-Йорке выставят более 200 вещей Фрэнка Синатры

Текст: Мария Воронова
Фото: Apimages.com/ASSOCIATED PRESS Фото: Apimages.com/ASSOCIATED PRESS
Фото: Apimages.com/ASSOCIATED PRESS

На декабрьском аукционе в Нью-Йорке выставят более 200 личных вещей из коллекции знаменитого американского певца Фрэнка Синатры (1915-1998) и его четвертой супруги, известной модели и танцовщицы Барбары (1927-2017). Об этом сообщает аукционный дом Sotheby's.

Среди выставленных на торги предметов будут десятки личных писем, аксессуаров и картин из коллекции супругов. Одним из самых примечательных лотов станет бриллиантовое кольцо в 20 карат, которое Синатра подарил Барбаре в день их помолвки в 1976 году. Кроме того, на торгах появятся копии сценариев к фильму "Отныне и во веки веков" (From Here to Eternity, 1953) и невероятно популярной картине "11 друзей Оушена" (Ocean's Eleven, 1960), послужившей основой для ремейка с Джорджем Клуни в главной роли. За роль в "Отныне и во веки веков" Синатру удостоили премии "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана.
В нью-йоркском музее прокомментировали кражу картины Малевича в РФ

Часть вырученных на аукционе средств пойдет на благотворительные нужды: они поступят в детский лечебно-оздоровительный центр в Ранчо-Мираж (Калифорния), который основала Барбара Синатра.

Фрэнк Синатра - не только один из самых знаменитых певцов ХХ века, но и легенда американской культуры. Как актер и режиссер он становился лауреатом премии "Оскар" и "Золотой глобус", а престижную музыкальную премию "Грэмми" получал аж одиннадцать раз.

Культура Арт Аукционы и коллекции
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков рассказал о правилах планирования поездок Путина и Медведева
В Совфеде предложили ввести туристический сбор в исторических поселениях
В Госдуме прокомментировали ситуацию с невостребованными вкладами
Эксперт оценил планы ускорить процесс взимания штрафов ГИБДД
Глава ФНПР объяснил рост налоговой нагрузки на россиян