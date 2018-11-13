Песков рассказал о правилах планирования поездок Путина и Медведева

В современном мире и президент, и председатель правительства могут исполнять свои обязанности практически в полном объеме, находясь за пределами страны. Об этом заявили в Кремле.

На вопрос, кто остается на хозяйстве, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что этого не требуется.

"Все-таки мы живем с вами в век коммуникаций, в век связи. И современные спутниковые и иные средства коммуникации, в том числе закрытые, позволяют и председателю правительства, и главе государства исполнять свои обязанности практически в полном объеме вне зависимости от того, где они находятся", - пояснил представитель Кремля.

"При этом, конечно, при планировании поездок все-таки стараются, скажем так, избегать таких ситуаций, как сейчас, однако какой-то четкой установки по недопустимости такого не существует", - отметил Песков.

Напомним, и президент, и председатель правительства находятся сейчас за рубежом. Владимир Путин начал трехдневный визит в Сингапур, а Дмитрий Медведев отправился в Палермо для участия в конференции по Ливии.

