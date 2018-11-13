Протесты в Никарагуа унесли жизни около 200 человек

В Никарагуа во время антиправительственных протестов, которые продолжались с середины апреля, погибли 198 человек, в том числе 22 сотрудника полиции. Поводом для манифестаций послужила реформа системы социального страхования.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на никарагуанский МИД, "252 здания повреждены, разрушены 209 километров улиц и автодорог, 278 единиц тяжелой техники подверглись актам вандализма и сожжены, 389 автомашин разрушены". Ущерб от беспорядков превысил 960 миллионов долларов.

Компетентные органы уже провели расследование. По состоянию на 5 ноября "за эти преступления взяты под стражу 273 человека".