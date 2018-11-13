Подозреваемый во взрыве дома под Смоленском умер в больнице

47-летний мужчина, подозреваемый во взрыве собственной квартиры в поселке Пригорское, скончался в больнице от ожогов. Об этом сообщили в управлении СКР по Смоленской области.

Напомним, взрыв в девятиэтажке прогремел вечером 6 ноября. Пострадали четыре человека, 52 жильца были эвакуированы, один подъезд стал непригоден для жилья. Надежность здания обследуют специалисты МЧС при помощи комплекса "Струна".

Следственный комитет возбудил по факту взрыва уголовное дело по статьям "покушение на убийство, двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, из хулиганских побуждений" и "умышленное уничтожение или повреждение имущества". По версии следствия, взрыв произошел в квартире № 88 на шестом этаже. Ее хозяин после семейной ссоры повредил газовый шланг на кухне и высек искру.

Администрация региона пообещала предоставить жителям поврежденного подъезда временное жилье.