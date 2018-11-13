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13.11.2018 11:10
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В соборе Василия Блаженного появилась система навигации на трех языках

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Рядом с собором Покрова Пресвятой Богородицы на Рву, который больше известен как Храм Василия Блаженного, установили навигационные стелы, таблички и указатели. Кроме того, их разместили и внутри собора. Таблички на трех языках должны помочь посетителям сориентироваться во время осмотра одной из самых известных достопримечательностей столицы.

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Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на Государственный исторический музей, система навигации состоит из 29 информационных носителей. Вся информация продублирована на русском, английском и китайском языках. О храмовом комплексе, о его церквях можно узнать на стелах у здания собора. Там же можно найти историю и план храма.

Напомним о том, что собор Василия Блаженного входит в число объектов культурного наследия ЮНЕСКО. Он признан одним из семи чудес России. Каждый день его посещают сотни тысяч человек.

Отметим, что подобная система навигации есть у здания Исторического музея, а также у Музея Отечественной войны 1812 года. В этом году навигацией будет оборудован филиал "Палаты Бояр Романовых".

Культура Арт Архитектура Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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