В соборе Василия Блаженного появилась система навигации на трех языках

Рядом с собором Покрова Пресвятой Богородицы на Рву, который больше известен как Храм Василия Блаженного, установили навигационные стелы, таблички и указатели. Кроме того, их разместили и внутри собора. Таблички на трех языках должны помочь посетителям сориентироваться во время осмотра одной из самых известных достопримечательностей столицы.

Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на Государственный исторический музей, система навигации состоит из 29 информационных носителей. Вся информация продублирована на русском, английском и китайском языках. О храмовом комплексе, о его церквях можно узнать на стелах у здания собора. Там же можно найти историю и план храма.

Напомним о том, что собор Василия Блаженного входит в число объектов культурного наследия ЮНЕСКО. Он признан одним из семи чудес России. Каждый день его посещают сотни тысяч человек.

Отметим, что подобная система навигации есть у здания Исторического музея, а также у Музея Отечественной войны 1812 года. В этом году навигацией будет оборудован филиал "Палаты Бояр Романовых".