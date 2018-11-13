В Воронеже медики объяснили, почему пациента пришлось волочь по земле

Скандальный ролик, на котором охранники воронежской больницы тащат по дороге пожилого человека, прокомментировали в департаменте здравоохранения области. Видео выложили в интернет вечером 12 ноября, его автор утверждал, что пенсионера в мороз выдворили из приемного покоя из-за отсутствия страхового полиса.

Воронежская больница скорой медпомощи № 1 располагает полной видеозаписью события и может доказать общественности, что на самом деле ситуация была иной, сообщили в департаменте здравоохранения области. Инцидент произошел вечером в субботу 10 ноября.

- Мужчина был доставлен с улицы бригадой скорой помощи, находился в состоянии алкогольного опьянения, был в сознании и нормально ориентировался в пространстве. В приемном отделении он вел себя агрессивно, нецензурно выражался, оскорблял персонал, курил, мешал оказанию медицинской помощи другим пациентам, в том числе находящимся в тяжелом состоянии, - рассказали в департаменте. - Врач-нейрохирург осмотрел мужчину и установил, что в медицинской помощи тот не нуждается. Чтобы успокоить дебошира, пригрозил вызвать охрану. Услышав об этом, мужчина покинул приемное отделение.

На видео с камер наружного наблюдения видно, как два сотрудника вневедомственной охраны провожают человека за территорию больницы, указывают ему на остановку общественного транспорта и уходят. Мужчина начинает бить по стеклу припаркованную рядом машину. Охранники возвращаются, дают ему подзатыльник и оттаскивают от легковушки. Мужчина садится на проезжую часть и отказывается уходить. Тогда охранники волокут его в безопасное место на ближайший газон. Спустя четыре минуты "больной" встает и уходит к киоску.

На записи также видно человека, который снял ролик и выложил его в социальные сети.