Новости

На Дону развернут 200 пунктов обогрева для помощи водителям 16:58
"Декабрьские вечера Святослава Рихтера" посвятят роману Пикассо и Хохловой 16:57
Консульство Испании опровергло информацию об обысках в визовом центре 16:55
ТНТ-PREMIER покажет комедийный сериал "Год культуры" 16:53
В Кремле прокомментировали отсутствие Путина и Медведева в стране 16:45
Обновленный Mitsubishi L200: Знакомимся с популярным пикапом 16:45
Российские инвестиционные монеты уступили по доходности иностранным 16:44
Президент Беларуси обозначил стоящие перед новым послом в России задачи 16:40
Арестован украинец, незаконно приехавший в Крым из-за любви 16:30
Медведев: РФ намерена сделать все для установления мира в Ливии 16:28
Кадыров: Мальчик из Чечни сможет подтвердить рекорд по отжиманиям 16:28
США рассказали о наличии рычагов для остановки "Северного потока-2" 16:23
В Воронеже медики объяснили, почему пациента пришлось волочь по земле 16:22
За диском Млечного Пути обнаружен "призрак" 16:15
Улюкаев рассказал о работе в тюремной библиотеке 16:08
Петропавловск-Камчатский затопило из-за циклона 16:07
Автомобили получат дополнительную маркировку от МВД 16:07
Под Ростовом на трассе "Дон" одновременно столкнулись 13 машин 16:00
Playboy опроверг опровержение Морриконе по поводу "кретина" Тарантино 15:59
АвтоВАЗ выпустит рекордное количество двигателей 15:55
Испанский визовый центр в Москве возобновил работу 15:50
"Богемская рапсодия" продолжает лидировать в российском прокате 15:45
В попавших в программу реновации домах сделают поддерживающий ремонт 15:43
Вышел первый трейлер фильма "Покемон: Детектив Пикачу" 15:30
Путин и Трамп не говорили об обмене визитами 15:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
У нас в гостях - вице-премьер Татьяна Голикова
У нас в гостях - вице-премьер Татьяна Голикова
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
13.11.2018 16:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Воронеже медики объяснили, почему пациента пришлось волочь по земле

Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)

Скандальный ролик, на котором охранники воронежской больницы тащат по дороге пожилого человека, прокомментировали в департаменте здравоохранения области. Видео выложили в интернет вечером 12 ноября, его автор утверждал, что пенсионера в мороз выдворили из приемного покоя из-за отсутствия страхового полиса.

Воронежская больница скорой медпомощи № 1 располагает полной видеозаписью события и может доказать общественности, что на самом деле ситуация была иной, сообщили в департаменте здравоохранения области. Инцидент произошел вечером в субботу 10 ноября.

На Кубани СК проверяет инцидент с врачом, не выдавшим инсулин

- Мужчина был доставлен с улицы бригадой скорой помощи, находился в состоянии алкогольного опьянения, был в сознании и нормально ориентировался в пространстве. В приемном отделении он вел себя агрессивно, нецензурно выражался, оскорблял персонал, курил, мешал оказанию медицинской помощи другим пациентам, в том числе находящимся в тяжелом состоянии, - рассказали в департаменте. - Врач-нейрохирург осмотрел мужчину и установил, что в медицинской помощи тот не нуждается. Чтобы успокоить дебошира, пригрозил вызвать охрану. Услышав об этом, мужчина покинул приемное отделение.

На видео с камер наружного наблюдения видно, как два сотрудника вневедомственной охраны провожают человека за территорию больницы, указывают ему на остановку общественного транспорта и уходят. Мужчина начинает бить по стеклу припаркованную рядом машину. Охранники возвращаются, дают ему подзатыльник и оттаскивают от легковушки. Мужчина садится на проезжую часть и отказывается уходить. Тогда охранники волокут его в безопасное место на ближайший газон. Спустя четыре минуты "больной" встает и уходит к киоску.

На записи также видно человека, который снял ролик и выложил его в социальные сети.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков рассказал о правилах планирования поездок Путина и Медведева
В Совфеде предложили ввести туристический сбор в исторических поселениях
Испанский визовый центр в Москве возобновил работу
В Госдуме прокомментировали ситуацию с невостребованными вкладами
Эксперт оценил планы ускорить процесс взимания штрафов ГИБДД