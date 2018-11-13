На Камчатке и Колыме из-за непогоды отменили занятия в школах

Занятия во вторую смену отменили в школах Петропавловска-Камчатского из-за циклона.

"В городе идет интенсивный дождь с мокрым снегом при порывистом ветре. Чтобы школьникам не пришлось сидеть промокшими на уроках, принято решение отменить занятия", - сообщает пресс-служба администрации города во вторник.

По данным синоптиков, непогода сохранится в регионе еще несколько дней.

А в Магадане ученикам 1-8 классов разрешили остаться дома из-за сильного ветра с метелью.

"В связи с погодными условиями в общеобразовательных учреждениях города для первой и второй смены установлен свободный режим посещения. Решение о посещении детьми занятий принимают родители", - рассказали в мэрии.

Порывы ветра в городе достигают 17 метров в секунду.