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13.11.2018 07:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатке и Колыме из-за непогоды отменили занятия в школах

Текст: Юлия Гарднер

Занятия во вторую смену отменили в школах Петропавловска-Камчатского из-за циклона.

"В городе идет интенсивный дождь с мокрым снегом при порывистом ветре. Чтобы школьникам не пришлось сидеть промокшими на уроках, принято решение отменить занятия", - сообщает пресс-служба администрации города во вторник.

Почти 20 школ закрыли на востоке Канады из-за звонков с угрозами

По данным синоптиков, непогода сохранится в регионе еще несколько дней.

А в Магадане ученикам 1-8 классов разрешили остаться дома из-за сильного ветра с метелью.

"В связи с погодными условиями в общеобразовательных учреждениях города для первой и второй смены установлен свободный режим посещения. Решение о посещении детьми занятий принимают родители", - рассказали в мэрии.

Порывы ветра в городе достигают 17 метров в секунду.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Общество Образование Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область Магадан ДФО Камчатский край Петропавловск-Камчатский
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