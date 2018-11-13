На Камчатке военная авиация уничтожила подлодку "противника"

Летчики противолодочной авиации вместе с подводными силами Тихоокеанского флота провели учение на Камчатке. Во время него они отработали поиск и уничтожение субмарины условного противника.

На поиски "врага", роль которого выполняла одна из многоцелевых подводных лодок флота, выдвинулись два самолета Ил-38. Чтобы усложнить задачу летчикам, экипаж подлодки скрылся от преследователей, как только его "вычислили".

"После срабатывания одного из радиогидролокационных буев летчики Ил-38 произвели расчет местонахождения подводной лодки и приступили к слежению за ней", - рассказал начальник пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

Рассчитав курс и скорость субмарины, они сбросили в море учебные противолодочные бомбы.