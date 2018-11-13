Новости

Ученые выяснили, как с помощью мобильника обнаружить опасную болезнь 06:36
Трамп объявил горящую Калифорнию зоной стихийного бедствия 06:34
Минприроды не дало разрешение на вывоз из Приморья 25 белух 06:01
КНДР осудила совместные учения США и Южной Кореи 05:58
Застрявшие в Иркутске французы так и не смогли улететь в Шанхай 05:44
В Приморье пресекли деятельность экстремиста 05:20
Канада подтвердила существование аудиозаписей по делу Хашкаджи 05:14
На Камчатке военная авиация уничтожила подлодку "противника" 04:55
В Дании собачьи упряжки признаны официальным видом транспорта 04:30
В результате палестинских ударов по Израилю пострадали 53 человека 04:01
Тереза Мэй призвала срочно реформировать ВТО 03:26
Австралийскую модель не пустили в Лувр из-за слишком открытого наряда 02:49
В Мексике два человека погибли в результате крушения самолета 01:47
Пенс и Абэ обсудят денуклеаризацию Корейского полуострова 01:23
Взрыв на на пиротехнической фабрике в Испании унес жизни трех человек 00:33
Военные из Словении замерзли на учениях НАТО в Норвегии 00:33
Дмитрий Медведев прибыл в Италию на конференцию в Ливии 12.11.2018
Карлсен и Каруана сыграли вничью в 3-й партии за шахматную корону 12.11.2018
Французов покоробил отказ Трампа посетить военное кладбище из-за дождя 12.11.2018
Израиль и сектор Газа обменялись ракетными обстрелами 12.11.2018
В электричке Москва - Черусти нашли труп 12.11.2018
Умер легендарный Стэн Ли 12.11.2018
Фотовыставка "Зимняя Москва" открылась в Лейпциге своевременно 12.11.2018
Израильский солдат тяжело ранен на границе с сектором Газа 12.11.2018
Умер создатель вселенной Marvel Стэн Ли 12.11.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 12 по 18 ноября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 12 по 18 ноября
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Экономисты дали на декабрь неутешительный прогноз для рубля
Экономисты дали на декабрь неутешительный прогноз для рубля
13.11.2018 04:55
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Камчатке военная авиация уничтожила подлодку "противника"

Текст: Юлия Гарднер

Летчики противолодочной авиации вместе с подводными силами Тихоокеанского флота провели учение на Камчатке. Во время него они отработали поиск и уничтожение субмарины условного противника.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Корвет "Громкий" вышел на испытания в Японское море

На поиски "врага", роль которого выполняла одна из многоцелевых подводных лодок флота, выдвинулись два самолета Ил-38. Чтобы усложнить задачу летчикам, экипаж подлодки скрылся от преследователей, как только его "вычислили".

"После срабатывания одного из радиогидролокационных буев летчики Ил-38 произвели расчет местонахождения подводной лодки и приступили к слежению за ней", - рассказал начальник пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

Рассчитав курс и скорость субмарины, они сбросили в море учебные противолодочные бомбы.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Бывший украинский разведчик рассказал о готовившейся в Крыму диверсии
Песков назвал безосновательными обвинения России в сбоях GPS
В ГИБДД опровергли введение штрафов за отсутствие зимней резины
Путин поручил проанализировать рост фискальной нагрузки
"Газпром" продолжит строить "Северный поток-2" вопреки судебным спорам