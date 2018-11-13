В Приморье пресекли деятельность экстремиста

Уголовное дело в отношении жителя города Спасска-Дальнего возбуждено в СУ СК по Приморскому краю, сообщается на сайте ведомства. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации).

Предполагается, что в апреле он организовал в городе Спасске-Дальнем деятельность запрещенной решением Верховного Суда РФ религиозной организации. По судебному решению организация ликвидирована в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

У подозреваемого проведены обыски, изъята экстремистская литература, назначены судебные экспертизы.

Преступление выявлено Пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю.